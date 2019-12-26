Проводила "референдум ДНР": в Донецкой области пособницу боевиков приговорили к лишению свободы

Жительницу Донецкой области приговорили к пяти годам лишения свободы с годом испытательного срока за организацию и проведение т.н. "референдума за государственную самостоятельность ДНР". Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

В ведомстве написали, что в мае 2014 года 51-летняя злоумышленница согласилась помогать в организации. Будучи главой так называемой избирательной комиссии в помещении дома культуры в селе Опытное женщина управляла подчиненными членами "комиссии", выдавала бюллетени для голосования и списки избирателей, а также составляла и подписала протокол о результатах ложного волеизъявления граждан и затем передала его боевикам.

За совершение указанного преступления женщина осуждена к пяти годам лишения свободы с испытательным сроком в один год.

Напомним, ранее в Харьковской области суд вынес приговор диверсанту, который пытался подорвать железнодорожный мост на дороге, соединяющей регион с зоной боевых действий. Оперативники СБУ выяснили, что агент "МГБ ЛНР" готовит взрыв, сумели предотвратить диверсию и задержать злоумышленника. Теперь ему предстоит 10 лет провести в местах лишения свободы.

Кроме того, не так давно, военная контрразведка Объединенных сил разоблачила и задержала женщину, которая пошла служить в ряды боевиков так называемой "ДНР" под воздействием российской пропаганды.

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