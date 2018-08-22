Провокации без масштабных боевых действий: военный эксперт объяснил, чего ждать от противника на Донбассе

Точечные гибридные провокации оккупантов будут продолжаться и впредь, говорит Машовец

Российские оккупационные войска на Донбассе, действительно, могут продолжить практику провокаций с обстрелами, жертвами среди мирного населения и последующим обвинением украинских военных в применении вооружений.

Это в комментарии сайту "Сегодня" подтвердил координатор группы "Информационное сопротивление" Константин Машовец.

По его словам, активность боевиков может повториться на День Независимости, т.е. 24 августа.

"Боевики еще пару дней назад перевели артиллерию, средства противовоздушной обороны и ряд подразделений на линии фронта в высшую степень боевой готовности. Не знаю, свидетельствует ли это о подготовке боевой активности на День Независимости. Возможно. Действительно, были сообщения нашей инсайдерской сети, что через средства массовой информации боевики распространяют фейки о якобы активизации украинских войск на День Независимости. Возможно, боевики и собираются осуществить какую-то провокацию. Но я не гарантирую, что это будет именно так", – отметил эксперт.

Машовец добавил, что точечные гибридные провокации оккупантов без ведения широкомасштабных боевых действий в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе в дальнейшем будут продолжаться.

"Особенно это будет в период старта предвыборной гонки в Украине и обострения какой-то внутриполитической борьбы. Оккупационные войска, конечно, будут использовать военный фактор для давления, играя на руку антиукраинским политсилам", – спрогнозировал координатор "ИС".

Ранее военный эксперт Михаил Жирохов в комментарии сайту "Сегодня" сообщал, что 24 августа украинским военным стоит ожидать провокаций со стороны российских оккупационных войск на Донбассе. По его мнению, в этот раз пострадает КПВВ либо село в "серой зоне".

Тем временем, несмотря на временное затишье на Донбассе и сокращение боевиками числа обстрелов позиций украинских военных, противник продолжает усиливать свои оборонительные порядки, из тыловых районов гонит живую силу и технику в сторону передовой.