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Прячут артиллерию в жилых кварталах: в разведке сообщила о "грязной" тактике боевиков

20 июля, 06:49

Также стало известно, где оккупанты размещают своих солдат и оборудуют огневые позиции

Фото: Сегодня

Боевики не только прикрываются мирными жителями, но скрывают от наблюдателей ОБСЕ запрещенное на передовой вооружение в жилых кварталах. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

Командование российско-оккупационных войск с целью сокрытия нарушений договоренностей в части, касающейся отвода тяжелого вооружения от линии соприкосновения, использует объекты гражданской инфраструктуры (складские помещения, хранилища) для размещения самоходных артиллерийских установок, складов артиллерийских боеприпасов, в т.ч. к реактивным системам залпового огня БМ-21 "Град".

Кроме того, по информации Главного управления разведки, оккупанты используют административные здания, здания не функционирующих школ, детских садов и т.д., и дома местных жителей для размещения личного состава и оборудования огневых позиций.

Отметим, что противник доставляет проблемы местному населению не только своим присутствием, но разбоями. Как сообщали новости "Сегодня", боевики терроризируют мирных жителей на Донбассе, грабя их дома, в связи с чем даже российское командование решило принять меры.

А тем временем на фронте бойцы Объединенных сил продолжают наказывать врага за обстрелы. В результате блестящей операции ВСУ уничтожили артиллерию боевиков. Украинские военные повредили несколько единиц боевой техники и "не самых умных "организмов".


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Тег Донбасс, разведка, боевики, артиллерия

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Источник:

Сегодня

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