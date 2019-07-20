Прячут артиллерию в жилых кварталах: в разведке сообщила о "грязной" тактике боевиков
Также стало известно, где оккупанты размещают своих солдат и оборудуют огневые позиции
Боевики не только прикрываются мирными жителями, но скрывают от наблюдателей ОБСЕ запрещенное на передовой вооружение в жилых кварталах. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.
Командование российско-оккупационных войск с целью сокрытия нарушений договоренностей в части, касающейся отвода тяжелого вооружения от линии соприкосновения, использует объекты гражданской инфраструктуры (складские помещения, хранилища) для размещения самоходных артиллерийских установок, складов артиллерийских боеприпасов, в т.ч. к реактивным системам залпового огня БМ-21 "Град".
Кроме того, по информации Главного управления разведки, оккупанты используют административные здания, здания не функционирующих школ, детских садов и т.д., и дома местных жителей для размещения личного состава и оборудования огневых позиций.
Отметим, что противник доставляет проблемы местному населению не только своим присутствием, но разбоями. Как сообщали новости "Сегодня", боевики терроризируют мирных жителей на Донбассе, грабя их дома, в связи с чем даже российское командование решило принять меры.
А тем временем на фронте бойцы Объединенных сил продолжают наказывать врага за обстрелы. В результате блестящей операции ВСУ уничтожили артиллерию боевиков. Украинские военные повредили несколько единиц боевой техники и "не самых умных "организмов".
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