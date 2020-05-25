Прячутся за спинами детей и женщин: в ООС разоблачили подлую тактику боевиков

На Донбассе не утихает вражеский огонь, при этом оккупанты используют свою "любимую" коварную тактику – размещают свою артиллерию вблизи жилых домов, чтобы украинские военные не били в ответ. Об этом сообщает штаб Объединенных сил.

Военные отмечают, что оккупационные войска продолжают откровенно пренебрегать правилами ведения войны и Международным гуманитарным правом.

"Только за двое прошедших суток вооруженные формирования РФ несколько раз вели огонь по позициям Объединенных сил из жилых кварталов населенных пунктов. Своими действиями враг не только создавал непосредственную угрозу для местных жителей, но и показал, как "ловко" российские наемники умеют прятаться за спинами детей и женщин. В частности, оккупанты разместили свои артиллерийские системы рядом с домами в населенных пунктах Васильевка и Яковлевка. Прикрыв себя, таким образом, от ответного огня, враждебные артиллеристы выпустили 32 снаряда калибра 122 мм по украинским защитникам у Каменки. А с территории поселка Байрак – три десятка 122 мм снарядов по позициям Объединенных сил рядом с Новолуганским", – заявили в ООС.

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В то же время на улицах оккупированной Голубовки были замечены самоходные артиллерийские установки 2С1 "Гвоздика". В Объединенных силах отмечают, что боевики неоднократно на глазах у испуганных горожан совершали демонстративное развертывание расчетов на огневых позициях и подготовку к ведению огня в направлении Новотошковского.

"Наши разведчики сообщают, что по подтвержденным данным, российские наемники готовят жителей северо-западных районов Донецка к принудительной эвакуации, что свидетельствует о подготовке следующих провокаций и является очередным грубым нарушением прав гражданского населения на временно оккупированных территориях", – говорится в сообщении

В ООС подчеркивают, что боевики пытаются спровоцировать ВСУ на ответный огонь, чтобы потом обвинить украинских военных в срыве Минских договоренностей и обстрелах мирных жителей. В то же время военные отмечают, что никогда не будут стрелять в сторону домов мирных жителей.

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Как сообщали новости "Сегодня", 23 мая боевики обстреляли село на Донбассе, были разрушены дома. Оккупанты ударили из систем калибра 122 мм, обстреляв дачные здания в поселке Каменка.

Смотрите также видео, как недавно украинские военные накрыли плотным огнем позиции боевиков, откуда постоянно велся вражеский огонь:

Видео: Facebook/Роман Доник

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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