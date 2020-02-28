"Прямо как на параде": появилось видео, как боевики наступали под Золотым

Бой случился 18 февраля, а видео появилось только сейчас

Журналист Андрей Цаплиенко показал видео, как боевики 18 февраля прорывались на наблюдательный пункт ВСУ "Баня" неподалеку Золотого. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

"Вот как выглядели события 18 февраля у Золотого. Просто как на параде, оккупанты в российской униформе направляются на украинские позиции. Видео модифицированное так, чтобы невозможно было "вычислить", откуда оно снято", – написал журналист.

Видео: t.me/Tsaplienko

Как сообщали новости "Сегодня", утром 18 февраля противник начал плотно крыть минометным огнем позиции украинской армии вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское и Хутор Вольный, а потом совершил попытку прорыва нашей обороны. Силы ООС дали достойный ответ, но большие потери были с обеих сторон. ВСУ потеряли одного бойца, еще трое ранены и двое получили контузию. У боевиков четверо погибших и шесть раненых. Стало также известно, что после тяжелых потерь враг цинично запросил режим тишины. Читайте все подробности с картами и видео о наступлении боевиков.

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Позже военные эксперты назвали три причины, почему боевики пошли в наступление на Донбассе. Они отмечают, что провокации будут продолжаться, но обойдется без большой войны со стороны России.

/ Фото: Сегодня

Все подробности в спецтеме Наступление на Донбассе

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