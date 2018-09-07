Псевдовыборы в ОРДЛО могут привести к новому кризису – политолог

Кадровый переворот в руководстве "ДНР" подтверждает серьезное обострение борьбы за власть между группами влияния.

Об этом в комментарии сайту "Сегодня" рассказал политолог Владимир Фесенко.

"Тот факт, что так быстро поменяли Трапезникова на Пушилина, лишний раз подтверждает острую борьбу в "верхушке" так называемой "республике" и добавляет аргументов версии о том, что убийство Захарченко могло быть делом рук кого-то из его ближайших соратников. Потому что все это как-то выглядит подозрительно", – отметил он.

Что касается объявления "выборов" на оккупированной территории Донецкой области, то, по словам эксперта, появилась серьезная угроза для Минских соглашений и дальнейшего их выполнения.

"Как в 2014 году проведение "выборов" "Л/ДНР" стало грубейшим нарушением Минских соглашений, и в итоге привело к кризису и эскалации боевых действий, так и сейчас. После объявления этих "выборов" с очень высокой вероятностью в Раде не будет проголосован закон об особом порядке местного самоуправления в ОРДЛО. Соответственно, под угрозой окажется дальнейшее выполнение Минска-2. Таким образом, по сути решение о "выборах" в ОРДЛО означает начало кризиса в переговорном процессе по выполнению Минских соглашений", – пояснил эксперт.

Как сообщалось, так называемый "Народный совет ДНР" назначил Дениса Пушилина временно исполняющим обязанности главы "ДНР" вместо Дмитрия Трапезникова. Также этим нелегитимным органом была назначена дата псевдовыборов в "ДНР". Голосование назначено на 11 ноября 2018 года.

В свою очередь в комментарии сайту "Сегодня" координатор группы "Информационное сопротивление" Юрий Карин рассказывал, что к кадровому перевороту в "ДНР" и назначением псевдовыборов может стоять помощник Путина Владислав Сурков.

Одновременно, как рассказал сайту "Сегодня" руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко, политической ситуацией на оккупированном Донбассе пытается воспользоваться Россия, намереваясь избежать ужесточения санкций из-за войны на востоке Украины.