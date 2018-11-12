Псевдовыборы в ОРДЛО: Россию ждут новые санкции и новый черный список компаний

После псевдовыборов в ОРДЛО, прошедших 11 ноября, Украина имеет реальные шансы добиться от стран Запада усиления санкций против России. Причем Киев получил новые аргументы в пользу расширения секторальных мер воздействия в отношении ряда российских компаний. Но если позицию Соединенных Штатов легко спрогнозировать по непризнанию фейковых выборов на оккупированном Донбассе и расширению санкционных списков, то в отношении ЕС остаются некоторые опасения. Об этом в комментарии сайту "Сегодня" рассказали руководитель Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко и политолог Олеся Яхно-Белковская.

"Что значит не имеет смысла в применении точечных санкций?! Это всегда имеет резон. Новые персональные санкции, думаю, будут касаться людей, которые были причастны к организации этих "выборов". Денис Пушилин уже есть в санкционном списке, да. Но в новый перечень внесут и других людей, которые участвовали в организации этих псевдовыборов, и которые еще не входят ни в какие черные списки. Что касается секторальных санкций, это будет сложнее сделать из-за вопроса согласования Евросоюза и США. Поэтому здесь я не уверен, что могут быть секторальные санкции уже сейчас. Хотя не исключаю и такого сценария. В принципе, сейчас Штаты рассматривают введение допсанкций против России, и Госдепартамент может учесть в новом санкционном секторальном списке некоторые российские компании, а не только людей и организации, которые причастны к проведению "выборов". Но могут учесть и компании РФ, которые участвуют, например, в перепродаже сырья, ресурсов и товаров с территории ОРДЛО в другие страны. Их могут включить также в секторальные санкционные списки. Это возможно. У американцев – с высокой вероятностью. При разработке новой волны санкций против РФ могут учесть тему "выборов" в ОРДЛО, которые будут дополнительным фактором для внесения дополнительных объектов в санкционный список. С ЕС ситуация сложнее. В Брюсселе будет стоять вопрос о продлении санкций, и скорее всего европейцы ограничатся может быть расширением списка персональных мер воздействия за счет тех людей, которые и в ОРДЛО, и в России причастны к организации фейковых выборов. В частности, речь может идти о людях, в том числе из администрации президента РФ, и о новых появившихся персонах, которых называют кураторами в ОРДЛО. Их могут внести в новый санкционный список", – пояснил Фесенко.

В свою очередь политолог Олеся Яхно-Белковская добавила, что сейчас Украине важно по дипломатической линии добиваться усиления мер воздействия именно на Россию, а в большей мере упор необходимо делать на формирование новой санкционной позиции Брюсселя.

"Украине важно, чтобы санкции были введены прежде всего против Российской Федерации, потому что, если бы не Россия, никаких "выборов" в ОРДЛО не было бы, как и в 2014 году, когда РФ провела там псевдовыборы вопреки Минским соглашениям. И, кстати говоря, сами же результаты тогда Россия не признала. Поэтому всегда возникал вопрос, с кем же РФ контактирует на оккупированной территории, если юридически это – территория Украины, а псевдовыборы, которые там прошли, РФ официально не признала, соответственно не признала и юридический статус самопровозглашенцев. Поэтому для нас важно, чтобы санкции продолжались и усиливались против РФ как непосредственного инициатора всех процессов, которые происходят на оккупированной территории", – сказала эксперт.

Она также напомнила, что меры воздействия против РФ "и так будут продлеваться, и если мы говорим о США, они уже анонсированы".

"Звучали также частые призывы, что и Европа должна их ввести, или хотелось бы, чтобы она ужесточила против РФ. Что касается самих псевдовыборов, то, как и звучало изначально, их на Западе никто не поддерживает, никто не признает, так как ни согласно украинского законодательства эти выборы несостоятельны, ни тем более не согласовываются с международной нормативно-правовой базой. Противоречат также они и Минскими соглашениями. Это нарушение Минска-2, потому что в договоре нигде не прописана такая последовательность и проведение именно таких "выборов". Для Киева важно, чтобы оценки Запада были консолидированы с Украиной о непризнании/неприятии того, что там делает РФ. В частности, эти фейковые выборы. И с самого начала было понятно, если Москва идет на такой шаг, значит санкции должны нарастать против нее за продолжение поддержки этого конфликта благодаря своему участию. И по той причине, что только из-за России война там и не заканчивается", – резюмировала она.

Как сообщалось, ранее высокий представитель Евросоюза по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерика Могерини заявляла, что ЕСз считает незаконные "выборы" боевиков, организованные Россией, нелегитимными, а их результаты недействительными.

Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон тоже осудили "выборы" на Донбассе. По их словам, "выборы" в отдельных районах Донецкой и Луганской областей "противозаконные и нелегальные".

Тем временем в НАТО призвали к полному выполнению Минских соглашений всеми сторонами, так как эти "выборы" противоречат "минскому процессу" и подрывают его. Союзники подчеркнули, что они не признают псевдовыборы боевиков и полностью поддерживают суверенитет и территориальную целостность Украины в пределах ее международно признанных границ.

Накануне секретарь СНБО Александр Турчинов перечислил статьи, которыми обещает наказать всех причастных к "выборам". По его словам, никому не удастся избежать ответственности. Украинское законодательство предполагает большие тюремные сроки и конфискацию имущества.