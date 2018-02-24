Психология войны: как помочь ветеранам АТО вернуться к нормальной жизни

В Украине уже четвертый год идет война. Сотни бойцов возвращаются после пережитых ужасов с поломанной психикой, ночными кошмарами и неспособностью продолжать обычную жизнь. Для того, чтобы исправить все это, в стране должна нормально работать программа по психологической реабилитации военных. Сайт "Сегодня" разобрался, почему ветеранам АТО сложно адаптироваться после войны, на что стоит обратить внимание в их поведении, чтобы вовремя прийти за помощью к психологу, и почему в стране несерьезно относятся к психологическим проблемам.

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В середине января 2018 года около станции метро "Черниговская" младший лейтенант 72-й бригады ВСУ Дмитрий Балабуха ударил ножом Руслана Юрченко, который вскоре умер от полученных травм. Такие происшествия в Украине не слишком часты, но, к сожалению, иногда случаются.

Например, 20 февраля этого года, в Киевской области ветеран АТО, который находился в состоянии алкогольного опьянения, открыл огонь из автомата по соседям, а затем бросил во двор две гранаты. Об этом на своей странице в Facebook написал руководитель ГУ НП в Киевской области Дмитрий Ценов.

В СМИ то и дело появляется информация о том, что ветераны АТО оказываются в центре каких-то конфликтов или же совершают самоубийства. Так, по официальной статистике, по состоянию на июнь 2017 г. было зафиксировано около 500 случаев самоубийств бывших воинов АТО. Но и эта статистика, как говорят эксперты, не отображает реальное состояние вещей.

Война в Украине началась неожиданно, никто не был к ней готов. На востоке страны оказались не только профессиональные военные, но и множество добровольцев, с которыми не проводилась психологическая работа. Как итог – множество бойцов с надломленной психикой, которые могут стать новым "потерянным поколением". Отметим, по состоянию на 4 октября 2017 г. в Украине статус участника боевых действий получили 316,6 тыс. человек.

Начальник клиники психиатрии Национального военно-медицинского клинического центра "Главный военный клинический госпиталь" Олег Друзь на заседании парламентского комитета по вопросам здравоохранения заявил, что вообще около 93% участников АТО можно назвать потенциальной угрозой для общества из-за ПТСР (Посттравматического стрессового расстройства).

Эксперты уверенны, что эта цифра преувеличена, да и далеко не все проблемы ветеранов можно отнести к ПТСР. Тем не менее, этот вопрос остается нерешенным до сих пор.

"Проблема заключается в том, что бойцы, прошедшие горнило войны, вернулись в мирную жизнь без адаптационного периода. Я бы не завышал цифры до 93% всех участников АТО. Во-первых, не все принимали непосредственное участие в боях. Во-вторых, каждый человек индивидуален, а соответственно, и индивидуально влияние внешнего окружения. Поэтому, конкретное лицо может самостоятельно пережить опыт и вернуться к мирной жизни, может иметь незначительные отклонения, а может – существенные", – рассказал Богдан Петренко, заместитель директора Украинского института исследования экстремизма в комментарии сайту "Сегодня".

Сейчас психологическая реабилитация участников боевых действий практически не проводится, т.к. нет утвержденного механизма. Об этом в конце 2017 г. заявила руководитель офиса уполномоченного президента по вопросам реабилитации участников АТО Наталья Зарецкая.

"В этом году программа еще не заработала на самом деле. Психологическая реабилитация предоставлялась только в течение января и февраля, когда был продлен механизм предыдущего года. На сегодня психологическая реабилитация участников АТО в Украине вообще не проводится, так как еще не утвержден порядок проведения психологической реабилитации, он только сейчас Министерством социальной политики направлен на согласование", – передают слова Зарецкой "Украинские новости".

Пока полномасштабной и правильной психологической реабилитации воинов АТО в Украине нет, бывшие солдаты страдают от пережитого стресса, не могут вернуться к привычной жизни, и часто их истории заканчиваются полнейшим разочарованием во всем, что происходит вокруг.

Психологическая реабилитация в Украине практически не проводится

Понятие психологической реабилитации в стране немного задвигается на второй план. Так, у нас предусмотрена физиологическая реабилитация, которая, правда, ограничивается путевкой в санаторий. А вот что касается психологической составляющей, то здесь очень заметен существенный пробел.

Виталий Дейнега, волонтер, основатель фонда "Вернись живым", рассказал сайту "Сегодня", что в других странах, например, в США, психологическая реабилитация – это обязательная и формализованная процедура, которую должен пройти каждый, кто вернулся из армии.

"В большинстве случаев, например, в Соединенных штатах, этим занимается негосударственная организация, которая за деньги государства это делает. Т.е., ветеран, условно, получает корешок на психологическую реабилитацию, не пройдя которую, он не получит кучу всего, вплоть до денег. Он с этим корешком может пойти на выбор в одну из сертифицированных организаций, которые могут эту реабилитацию оказать", – поясняет Дейнега.

Несмотря на это, вспомним о недавнем флешмобе "22 отжимания", идея которого заключалась в том, чтобы обратить внимание на проблему с самоубийствами ветеранов войны. Так, даже в США, где бойцы проходят психологическую реабилитацию, 22 ветерана каждый день заканчивают жизнь самоубийством (статистика по итогам 2014 года). Насколько большие цифры в Украине – страшно представить, но, вполне понятно, что реальная статистика гораздо выше заявленных 500 самоубийц.

У нас же механизм психологической реабилитации полностью отличается, если не сказать, отсутствует, а ни о каких обязательных проверках речи вообще не идет. Более того, в прошлом году ветеранам приходилось пройти множество кругов бумажной волокиты, чтобы выбить себе путевку в санаторий.

"На момент прошлого года было так, человек приходит в собес, там есть две тети: физиологическая реабилитация и психологическая реабилитация. Он заходит к первой тете и получает путевку в совковый санаторий (в последний год было лучше, уже не совсем совковый), и его там кормят, поят, купают в каких-то ваннах и отправляют назад. Психологическая реабилитация – это то же самое, только по штату в этом же санатории есть психолог. Поскольку нет требований, как это должно происходить, в большинстве случаев этот психолог просто формально числится и ничего не делает, либо это студент психологического факультета, который на тебе, по сути, учится. Хорошо, если он что-то умеет, но, в основном – нет. Вот, собственно, как выглядит реабилитация", – рассказывает Дейнега.

Психологическая реабилитация ветеранов – это отдельная государственная программа, за которую отвечает Министерство социальной политики. При котором даже создан специальный орган – Служба по делам ветеранов АТО. Согласно закону, все демобилизованные обязаны проходить психологическую реабилитацию, но пока что это остается только на бумаге. А за три года войны всего 4% демобилизованных прошли психологическую реабилитацию по этой государственной программе.

Богдан Петренко, заместитель директора Украинского института исследования экстремизма говорит, что у нас в стране существует только ряд общественных организаций, которые пытаются помочь бывшим военным, но все это, как правило, имеет лишь точечный характер, не решает проблему комплексно и направлено только на тех, кто сам готов обратиться за помощью.



"Государство или не осознает важность именно психологической поддержки, или пытается формально подойти к ее реализации. Да, формально она существует в задачах Координационного совета по вопросам реабилитации участников АТО. Но на практике, соответствующие координационные советы на местах занимаются другими вопросами. И в основном – это социальная и правовая, но не психологическая помощь. Даже средства, которые выделяются на психологическую помощь используются не по целевым направлениям. Есть ряд инициатив со стороны общественных организаций, но они в основном имеют "точечный" характер и направляются на тех, кто сам обращается за психологической помощью", – говорит Петренко.

Особенность украинского менталитета – игнорировать психологические проблемы

Психологические проблемы, с которыми сталкиваются ветераны АТО, усугубляются также из-за общества, которое часто считает бойцов угрозой. К тому же, учитывая особенности менталитета, даже когда человек чувствует внутренний дискомфорт, он не обращается к психологу, надеясь, что все пройдет само собой.

"Проблема заключается не только в том, что наши защитники пережили на войне, но и в их завышенных ожиданиях и ожиданиях самого обществ. Поэтому, на самом деле, в помощи нуждаются не только бывшие бойцы, но и их семьи, близкие и все украинское общество, которое должно быть лишено стереотипов относительно обязательности отклонений у тех лиц, которые принимали участие в военных действиях", – говорит Богдан Петренко.

Большая часть людей даже не берет путевки, которые положены им раз в год, руководствуясь разными причинами. Психолог центра травматерапии "Возвращение", Олег Новак рассказывает, что особенность украинцев в том, что они не привыкли обращаться за психологической помощью, а просто замыкаются в себе. В центр бойцы приходят уже тогда, когда полностью потеряли надежду на то, что все "само пройдет".

"Люди чаще всего сталкиваются с непониманием того, что происходит внутри них, и они замыкаются в себе, и ищут где-то успокоения или контакта с теми бывшими товарищами, с которыми они служили. Хорошо, если есть хорошая семья, дети, хорошие отношения дома. Потому что часть людей попадает на войну, потом возвращается, а отношения не самые лучшие, тогда с большей вероятностью они еще больше испортятся", – отметил Новак.

Отклонения у всех проявляются по-разному: кто-то может пристрастится к алкоголю, другие пытаются максимально изолироваться от общества, третьи становятся импульсивными и вспыльчивыми. Так, Олег Новак выделил основные симптомы, завидев которые, следует обратится за психологической помощью:

повышенная настороженность и вздрагивание, часть людей не может расслабится и пребывает в постоянном напряжении, из-за чего быстро истощаются как морально, так и физически;

плохой сон, ночные кошмары;

повышенная возбудимость и вспыльчивость;

замыкание в себе и отсутствие планов на будущее: так, невозможность планирования – это один из признаков депрессивного расстройства;

у человека могут самопроизвольно возникать воспоминания, которые все "переворачивают внутри" и ухудшают настроение;

одним из симптомов могут быть телесные боли, связанные с сердцем, желудком, головой, или могут начать болеть кости.

"Часть людей, которые получили свою порцию переживаний, но к психологам не идут, страдают болезнями мышечно-костного аппарата. Физиологическая реабилитация – это хорошо, но она снимает симптом. А первым делом рекомендовать обращение к специалистам, психологам или психотерапевтам, у которых есть специальное образование", – объяснил Новак.

Он также отмечает, что, когда люди замыкаются в себе, через время у них могут начаться серьезные физиологические проблемы, например, гипертонические кризисы, язва желудка и т.д.

Богдан Петренко добавляет, что главная проблема – это самоизоляция участника АТО, которая вызвана приобретенным опытом. В дальнейшем это может вылиться в склонность к алкоголизму или наркомании.

"Или – фрустрация, вызванная различными ожиданиями от возвращения и реальным результатом. Ожидания от принятия их как героев в реальности трансформируется в изоляцию общества (в том числе и бывших друзей) от участника АТО. По поводу проблем: кроме указанных изоляции и склонности к алкоголизму есть еще предвзятое отношение общества, в том числе и работодателей, проблемы в семьях, возникающих у бывших участников боевых действий", – рассказал эксперт.

Как можно исправить проблему: помощь государства и самосознание

Хотя случаи, когда воины АТО могут навредить себе и окружающим, еще не стали системными, они имеют очень кровавые и страшные последствия. И если вовремя не обратить на это внимание – все может закончится не самым лучшим образом.

С этого года правительство немного изменило процедуру психологической реабилитации, эксперты не уверены, что это даст нужный результат, но, тем не менее, это хоть какое-то продвижение.

"С этого года вроде бы поменяли процедуру. Вместо официальных пяти тысяч, которые давались на ветерана в прошлом году, теперь будет даваться восемь. И теперь ветеран сможет из нескольких мест, сертифицированных Госслужбой по делам ветеранов, где он хочет эту услугу получить и туда пойдут деньги. Конечно, все хорошо, но, поскольку, у нас нет стандартов, все это не сертифицировано нормально, нет понимания, как это должно быть. Соответственно, ветеран, имея выбор, между, условно говоря, баней и психологом, психолога не выберет. А имея выбор между баней и возможностью просто обналичить всю эту услугу, он, конечно, выберет обнал", – говорит Виталий Дейнега.

Он добавляет, что это те риски, с которыми мы сейчас столкнулись. Когда будет единый стандарт и понимание того, как все это должно работать, система сможет функционировать нормально. Но Дейнега отмечает, что вряд ли это состоится в ближайшее время.

"Как минимум, хороший шаг уже произошел, уже деньги ходят за ветераном, а не в собесе его отправляют в санаторий, который платит откат Госслужбе по делам ветеранов", – подытожил Дейнега.

Отсутствие понимания того, что психологическая реабилитация необходима после войны – это одна из главных проблем. Люди продолжают заниматься самолечением или же просто пускают все на самотек, а семьи и друзья не всегда обращают внимание на внутренние переживания и не спешат обращаться за помощью.

"Нужно преодолеть комплекс "психологического самолечения" у всего общества. В этом конкретном случае надо сформировать понимание, что обратиться за помощью не перечеркивает понятие "мужественности", что психологическая помощь не перечеркивает честь и достоинство человека. Я думаю, что лучшим для атошников будет пример их авторитетных командиров, которые не только будут обращаться за помощью, но и не будут скрывать этот факт", – говорит Петренко.

Также необходимо сделать психологическую проверку и адаптацию к мирной жизни обязательной составляющей программы для всех бойцов, которые возвращаются из зоны боевых действий, отмечает эксперт.

Еще одна важна составляющая – это демонстрация того, что люди, которые вернулись с войны, готовы к мирной жизни.

"Важным шагом является мониторинг со стороны Минобороны реального психологического состояния не только кадровых военных, но и тех, кто вернулся к мирной жизни – в частности, из-за прохождения медицинских комиссий (например, в пансионатах или санаториях)", – резюмировал Петренко.

Проблема с психологической реабилитацией воинов АТО сейчас важна, как никогда. Война в стране длится уже четвертый год, и сотни людей возвращаются после пережитых ужасов с поломанной психикой и полной неготовностью к жизни в окружающем мире. Для того, чтобы помочь ветеранам войны вернуть свою жизнь в нужное русло и перестать вздрагивать по ночам от страшных воспоминаний, нужен не только контроль со стороны государства, но и повышенное внимание со стороны близких и родных. Это не та проблема, которую можно пустить на самотек, это то, над чем нужно работать всем – как органам власти, так и бойцам, и их семьям и друзьям.