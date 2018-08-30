ПТУР пробил два холма: в ВСУ высмеяли новый фейк боевиков на Донбассе

Сегодня, 05:22

В "ДНР" попытались обвинить украинских военных в подрыве мирного самосвала, но были унижены

Боевики на Донбассе. Фото: архив
Боевики на Донбассе. Фото: архив

Представители т.н. "ДНР" в Совместном центре координации и контроля прекращения огня на Донбассе (СЦКК) разразились новой нелепой попыткой скомпрометировать украинских военных в срыве перемирия.

Как написал на своей странице Facebook офицер ВСУ Анатолий Штефан "Штирлиц", вчера, 28 августа, СЦКК так называемой "ДНР" выложили на своей странице информацию о том, что якобы бойцы ВСУ выстрелили из ПТУРа по мирному автомобилю БелАЗ, который загружался известняком у террикона в районе Докучаевска.

"Человек нормальный, который понимает, что в СЦКК "дырляндии" трезвых среди белого дня не найдешь, начнет детальный разбор. Ниже приведена схема, которую любезно выложили у себя боевики. Скажу честно, у меня глаза на лоб полезли, хохочу до сих пор. Получается, что наши ПТУРы могут пробить два холма, чтобы попасть по автомобилю? Тогда нам и "Джавелины" не нужны. Давайте лучше таких ПТУРов побольше", – высмеял Штефан представителей "ДНР".

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"Штирлиц" посоветовал боевикам записаться в вечернюю школу, чтобы немного поучить географию и физику. А по поводу взрыва грузовика он предположил, что тот "загорелся от большого количества выпитого контрафактного алкоголя".

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Отметим, как сегодня сообщала украинская сторона в СЦКК, боевики на Донбассе в первый же день сорвали "школьное перемирие". Противник ровно в 12 часов ночи, когда вступил в силу режим прекращения огня, открыл огонь по позициям украинской армии.

Напомним, в конце июля российские пропагандисты облажались с новым фейком про штурм СБУ бойцов Яроша. Сам лидер УДА опроверг этот фейк, а военные эксперты с "Милитарного портала" пристыдили российских пропагандистов, указав на их ошибки.
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"Сегодня"

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