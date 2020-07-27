Пулеметы под рукой, минометы – недалеко: что разрешили оставить ВСУ на передовой

На фронте пока не стреляют, но украинские военные наготове

На Донбассе начал действовать новый режим прекращения огня, но украинские военные в полной боеготовности – крупнокалиберные пулеметы на передовых позициях, а более мощное вооружение готовы быстро подтянуть к своим позициям.

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Об этом сообщает корреспондент "Сегодня" Александр Махов.

По его словам, соответствующую информацию ему сообщили военнослужащие двух разных бригад, которые несут службу на передовой.

"Источники – командиры подразделений. Отведенное вооружение – БМП (боевая машина пехоты), СПГ (станковый противотанковый гранатомет), минометы. Недалеко. БМП ездит быстро, минометы тоже. ПТУР (противотанковый ракетный комплекс) оставили на месте. Все пехотное вооружение на месте – АГС (автоматический гранатомет станковый), ДШК (крупнокалиберный пулемет) и прочее. Патроны к ним – в полном объеме", – сообщил Махов.

Военные отмечают, что запрещено инженерное оборудование позиций (их укрепление), чтобы ВСУ и боевики не провоцировали друг друга на обстрелы (раньше не давали друг другу копать).

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Военные, которые прибыли контролировать режим прекращения огня, – офицеры ВСУ на уровне майоров. Живут прямо на позиции, у командиров взводов, в работу подразделений не вмешиваются.

"Дисциплинарные наказания за открытие огня... Никто не знает и не понимает, как это будет работать – ни сами военные, ни контролеры, ни командование. От командования уровня штаба ООС есть просьба продержаться в таком режиме хотя бы месяц. В случае угрозы жизни решение об открытии огня принимается в зависимости от ситуации самим солдатом или командиром взвода, роты, батальона и так далее", – резюмировал корреспондент.

Как сообщали новости "Сегодня", 22 июля состоялись очередные переговоры в рамках Трехсторонней контактной группы, на которых договорились о полном прекращении огня на Донбассе с 27 июля. В свою очередь спецпредставитель ОБСЕ в ТКГ Хайди Грау озвучила условия режима тишины.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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