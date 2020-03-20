Пуля попала в голову: стало известно имя погибшего на Донбассе бойца

Военнослужащий погиб во время снайперского обстрела в районе Новоалександровки

На Донбассе 19 марта от пули вражеского снайпера погиб сержант Алексей Сергеевич Золин. Родом мужчина был из Житомира.

Как сообщили на сайте Житомирской облгосадминистрации, боец служил в 30-й отдельной механизированной бригаде им. князя Константина Острожского с 2018 года. Погиб мужчина во время снайперского обстрела в районе Новоалександровки Донецкой области. Он получил огнестрельное ранение в голову.

"Сержант Алексей Сергеевич Золин родился 11 июля 1984. У погибшего остались родители и дочь", – отметили в ОГА.

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Напомним, за прошлые сутки, 19 марта, боевики 15 раз открывали огонь по украинским позициям на Донбассе. Враг обстрелял ВСУ из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, вооружения БМП-1, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

А 18 марта оккупанты устроили 15 обстрелов по украинским позициям на Донбассе. Тогда ВСУ понесли потери – трое военнослужащих получили боевые травмы.

Также мы сообщали, что на оккупированной территории Донбасса командование российских оккупационных войск наращивает уровень боевой подготовки артиллерийских подразделений.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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