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Пушилин исчез из "ДНР", а "Википедия" уже назвала имя его преемника

27 января, 12:57

В «ДНР» намечаются любопытные изменения после отставки Суркова

Денис Пушилин

Денис Пушилин / Фото: Facebook

Сразу после сообщений об отставке куратора Кремля по Донбассу Владислава Суркова главарь так называемой "ДНР" Денис Пушилин уехал с оккупированных территорий, а "Википедия" успела "назначить" ему преемника.

"В "ДНР" интересные метаморфозы. Дениска где-то пропал с поля зрения, а в "Википедии" внесли сразу замену на Ивана Приходько, позже на Ананченко. Чудеса да и только, или интересные изменения после отставки Суркова", – написал в Twitter офицер ВСУ Анатолий Штефан "Штирлиц".

В самой "Википедии" (русский вариант) указывалось, что преемник главы "ДНР" Иван Приходько.

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А преемник и.о. главы "Совета министров ДНР" Александр Ананченко.

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Крым. Фото: twitter.com/usosce

Как сообщали новости "Сегодня", на днях стало известно, что после отставки Суркова Пушилин из "ДНР" срочно выехал в Москву. Также в телеграм-канале "Кремлевский безбашенник" со ссылкой на источник в Кремле отмечали, что главарь боевиков ждет новых инструкций.

Напомним, 25 января стало известно о неожиданном уходе помощника президента РФ Владислава Суркова с госслужбы, тем самым он больше не будет курировать "Л/ДНР". Ожидается, что в вопросах Украины его заменит заместитель главы Администрации президента РФ. Читайте подробнее, что известно о новом кураторе так называемых "Л/ДНР".

Отметим, что Сурков ушел якобы из-за изменения политики Кремля по отношению к Украине. Однако пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков дал понять, что Москва ничего не меняла.

А тем временем директор Центра политических исследований "Пента" Владимир Фесенко в комментарии сайту "Сегодня" спрогнозировал, грозит ли "Л/ДНР" кадровая встряска после отставки Суркова. По его словам, новый куратор Донбасса Козак может взять на себя и политические вопросы.

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Донбасс википедия преемник Денис Пушилин

Источник: Сегодня

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