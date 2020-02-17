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Пушистые воины: гвардейцы показали трогательные "кошачьи" фото с передовой

17 февраля, 16:57

Украинские воины очень любят кошек и защищают их на фронте

Сегодня, 17 февраля, в Европе отмечают День кота. В связи с этим бойцы Нацгвардии на своей странице в Twitter показали фото любимцев на фронте.

"Маленькие боевые побратимы, которых гвардейцы защищают и оберегают в ООC. И очень часто забирают после ротации с собой. Без этих хвостатых в блиндажах невозможно – они надежная защита от мышей и просто помогают снять напряжение, отвлечься", – написали в публикации.

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Напомним, украинские военные из состава частей и соединений Операции объединенных сил пытаются организовать свой быт таким образом, чтобы он напоминал им о родном доме, поэтому заводят на передовой кошек. Фото дюжины усатых помощников бойцов ВСУ Оперативное командование "Восток" Вооруженных сил Украины выложило на своей странице в Facebook.

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Фото: dotp.dn.ua

Также мы писали, что льва, которого год назад привезли в Васильевский центр реабилитации хищников из Покровска в Донецкой области, отправили в Южную Африку. Когда животное привезли в Васильевку год назад, он был истощен.

Ранее сайт "Сегодня" рассказывал трогательную историю о кошке, спасенной бойцом на Донбассе. Кошка прибилась к военной части и была отдушиной для ребят, но однажды пришла вся в крови и нуждалась в помощи.

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