Пушки "за спинами" людей: на Донбассе боевики снова применяют "любимую" тактику

/ Фото: AFP

На Донбассе оккупационные войска размещают артиллерию вблизи жилых домов, чем ставят под угрозу мирных жителей, рассчитывая, что украинская армия не станет стрелять в ответ. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

Противник не раз применял мирних жителей как живой щит. Оккупанты и теперь продолжают использовать объекты гражданской инфраструктуры для осуществления провокационных обстрелов подразделений Объединенных сил.

В частности, заранее оборудованные временные огневые позиции артиллерии и минометов оккупанты устраивают в окрестностях населенных пунктов в непосредственной близости от гражданских объектов.

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В то же время для повышения эффективности применения артиллерии и минометов в соединениях и частях российско-оккупационных войск систематически проводятся учебные сборы с корректировщиками минометных (артиллерийских) расчетов под руководством кадровых военнослужащих ВС РФ.

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Как сообщали новости "Сегодня", осенью удалось заснять на фото, как снайпер боевиков использовал для прикрытия ребенка. Вражеский стрелок убил бойца ВСУ, а стрелял из-за спины маленькой девочки.

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