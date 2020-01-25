Пушки "за спинами" людей: на Донбассе боевики снова применяют "любимую" тактику

На Донбассе оккупационные войска размещают артиллерию вблизи жилых домов, чем ставят под угрозу мирных жителей, рассчитывая, что украинская армия не станет стрелять в ответ. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.
Противник не раз применял мирних жителей как живой щит. Оккупанты и теперь продолжают использовать объекты гражданской инфраструктуры для осуществления провокационных обстрелов подразделений Объединенных сил.
В частности, заранее оборудованные временные огневые позиции артиллерии и минометов оккупанты устраивают в окрестностях населенных пунктов в непосредственной близости от гражданских объектов.
В то же время для повышения эффективности применения артиллерии и минометов в соединениях и частях российско-оккупационных войск систематически проводятся учебные сборы с корректировщиками минометных (артиллерийских) расчетов под руководством кадровых военнослужащих ВС РФ.
Как сообщали новости "Сегодня", осенью удалось заснять на фото, как снайпер боевиков использовал для прикрытия ребенка. Вражеский стрелок убил бойца ВСУ, а стрелял из-за спины маленькой девочки.
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