Псевдовыборы в ОРДЛО: Путин пошел ва-банк, но военного обострения не будет

Официальная Москва могла пойти на легализацию результатов фейковых выборов, прошедших 11 ноября на оккупированном Донбассе, из-за того, что президент РФ Владимир Путин уже не знает, как выйти из ситуации с оккупацией части Донецкой и Луганской областей и ростом потерь, которые несет Москва из-за конфликта.

Об этом в комментарии сайту "Сегодня" рассказал военный эксперт Олег Жданов.

"Путин пошел в ва-банк. В связи с тем, что он понимает – с Донбассом сложилась ситуации по аналогии, как чемодан без ручки. Он не знает, что делать, все зависло, и ситуация не может длиться вечно, потому что требует и денег, и ресурсов, и всего остального. И если Госдума разрешает срочников отправлять в горячие точки, то это говорит о том, что контрактников, желающих повоевать в Сирии или Украине, уже нет. Поэтому для него это проблема. Плюс финансовые затраты на это все. Путин делает очередную попытку легализации этих псевдореспублик", – пояснил он.

По словам Жданова, при молчаливом согласии главы Кремля Москва вероятно будет "уговаривать" главарей ОРДЛО садиться за стол переговоров об урегулировании конфликта на оккупированном Донбассе, по их словам, вроде как "легально" избранных вождей этих псевдообразований".

"Обострение ситуации (на Донбассе, – Авт.) вряд ли возможно, потому что есть два противоречащих процесса: если уже идти на "мировую", то вялотекущая война будет продолжаться. Такая, как сейчас. Если же сейчас начать военное обострение, то тогда все политические усилия РФ, – Авт.) будут размазаны и смыты кровью", – подчеркнул Жданов.

Как сообщалось, ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Москва с пониманием относится к проведению незаконных "выборов" на Донбассе, но пока не известно, будет ли президент РФ Владимир Путин поздравлять "победителей" голосования.

Напомним, 11 ноября на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей состоялись незаконные выборы боевиков, организованные Москвой. Оккупанты не стеснялись любых методов, чтоб завлечь на "избирательные участки" людей: продавали продукты со скидками; у многих школ, техникумов проходили ярмарки; рядом с участками стояли палатки, где разыгрывались призы. На территории учреждений, где проходили псевдовыборы, дежурили люди в военной форме с оружием. Сейчас в ОРДЛО подводят итоги "выборов".

В то же время не только Украина не признает данное мероприятие боевиков, но и Запад. Так, канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон осудили "выборы" на Донбассе. По их словам, "выборы" в отдельных районах Донецкой и Луганской областей "противозаконные и нелегальные".

В свою очередь в НАТО призвали к полному выполнению Минских соглашений всеми сторонами, так как эти "выборы" противоречат "минскому процессу" и подрывают его. Союзники подчеркнули, что они не признают псевдовыборы боевиков и полностью поддерживают суверенитет и территориальную целостность Украины в пределах ее международно признанных границ.

В Европейском Союзе четко дали понять, что "выборы" боевиков на Донбассе – недействительны. Фарс, который устроила Москва с боевиками, нарушают международное право и подрывают Минские соглашения, считает Могерини.