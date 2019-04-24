Путин разрешил выдавать гражданство России жителям ОРДЛО по упрощенной схеме

Заявления жителей оккупированных Россией территорий на получение российских паспортов будут рассматриваться за 3 месяца

Фото: AFP

Соответствующим органам Российской Федерации разрешили выдавать гражданство РФ жителям оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по упрощенной схеме.

Соответствующий указ был подписан президентом России Владимир Путин и опубликован на сайте Кремля 24 апреля.

"Установить, что лица, постоянно проживающие на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, имеют право обратиться с заявлением о приеме в гражданство России в упрощенном порядке", – говорится в документе.

Также в указе сказано, что заявление о получении гражданства РФ должны рассматривать в течение 3 месяцев после подачи документов.

Напомним, что ранее Путин пообещал упростить получение гражданства РФ для жителей оккупированной части Донбасса, а также в целом либерализировать эти процедуры.

Мы также писали, что в прошлом году российский президент подписал закон, наделяющий его правом предоставлять гражданство "соотечественникам" из тех государств, в которых происходят вооруженные конфликты.

По этому поводу украинский МИД уже назвал это полным пренебрежением международного права и призвал украинцев не поддаваться на такие провокации.

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