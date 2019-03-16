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Пьяное ДТП в Луганской области: под колеса автомобиля попали подростки

Сегодня, 16:48

На момент наезда девушки шли по обочине дороги

Фото: УНН
Пьяное ДТП в Луганской области: под колеса автомобиля попали подростки //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/e6a/918/5c6e6a918d6b8.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/e6a/918/5c6e6a918d6b8.jpg Донбасс На момент наезда девушки шли по обочине дороги

В Луганской области автомобиль, за рулем которого находился пьяный водитель, сбил двух девушек-подростков и скрылся с места аварии. Пострадавших несовершеннолетних госпитализировали в больницу, сообщили в пресс-службе полиции области.

ДТП произошло вечером 15 марта в одном из населенных пунктов Миловского района. Там под колеса авто попали несовершеннолетние девушки 15 и 16 лет, которые шли по обочине трассы. После наезда водитель с места происшествия скрылся. Пострадавших девушек с травмами госпитализировали в больницу.

Полицейские быстро установили личность водителя: он оказался местным жителем. Как выяснилось, на момент ДТП мужчина был пьян. Автомобиль водителя, с повреждениями характерными для ДТП, обнаружили во дворе мужчины.

"Данный факт внесен в ЕРДР по ст. 286 Уголовного кодекса Украины "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами"", – отметили в полиции.

Ранее мы писали о том, что за 2018 год по сравнению с 2017-м на дорогах Украины снизилось количество ДТП, а также было зафиксировано уменьшение числа погибших и пострадавших в авариях.

Кроме того, за последние три года в авариях погибли более 15 тысяч человек. Премьер-министр Владимир Гройсман назвал такую ситуацию катастрофической и подчеркнул, что трагические случаи чаще стали происходить на недавно отремонтированных трассах.

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Тег ДТП, девушки, луганская область, автомобиль, пострадавшие

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