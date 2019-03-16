Пьяное ДТП в Луганской области: под колеса автомобиля попали подростки
На момент наезда девушки шли по обочине дороги
В Луганской области автомобиль, за рулем которого находился пьяный водитель, сбил двух девушек-подростков и скрылся с места аварии. Пострадавших несовершеннолетних госпитализировали в больницу, сообщили в пресс-службе полиции области.
ДТП произошло вечером 15 марта в одном из населенных пунктов Миловского района. Там под колеса авто попали несовершеннолетние девушки 15 и 16 лет, которые шли по обочине трассы. После наезда водитель с места происшествия скрылся. Пострадавших девушек с травмами госпитализировали в больницу.
Полицейские быстро установили личность водителя: он оказался местным жителем. Как выяснилось, на момент ДТП мужчина был пьян. Автомобиль водителя, с повреждениями характерными для ДТП, обнаружили во дворе мужчины.
"Данный факт внесен в ЕРДР по ст. 286 Уголовного кодекса Украины "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами"", – отметили в полиции.
Ранее мы писали о том, что за 2018 год по сравнению с 2017-м на дорогах Украины снизилось количество ДТП, а также было зафиксировано уменьшение числа погибших и пострадавших в авариях.
Кроме того, за последние три года в авариях погибли более 15 тысяч человек. Премьер-министр Владимир Гройсман назвал такую ситуацию катастрофической и подчеркнул, что трагические случаи чаще стали происходить на недавно отремонтированных трассах.
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