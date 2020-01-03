Пьяные боевики обстреляли свои же позиции: появились подробности

У оккупантов проблемы с дисциплиной и взаимодействием между подразделениями

/ Фото: AFP

На Донбассе боевики обстреляли соседнее подразделение своих же войск, а потом обвинили в этом украинских военных. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

Командование российско-оккупационных войск имитирует соблюдение "режима тишины" в соединениях и частях "1 (Донецк), 2 (Луганск) АК", создав так называемые "группы контроля". Вместе с тем, в подразделениях противника участились случаи открытия огня по своим позициям (т.н. "дружественного огня") в полосе ответственности 11-го отдельного мотострелкового полка, 1-й отдельной мотострелковой бригады и 4 отдельной мотострелковой бригады.

"Открытие "дружественного огня" противником стало возможным из-за неудовлетворительной организации взаимодействия между подразделениями оккупантов и чрезмерного употребления спиртных напитков личным составом. При этом, упомянутыми "группами контроля" такие случаи учитываются как обстрелы со стороны Объединенных сил. Тем самым противник пытается оправдать обстрелы, которые сам же ведет вроде бы в ответ на нарушение режима тишины со стороны подразделений Объединенных сил", – сообщает разведка.

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Отметим, что подобные случаи фиксировались и ранее. Так, например, летом боевики обстреляли свои же позиции и убили российского военного. Противник усиленно проводил учения по боевой подготовке, но в какой-то момент что-то пошло не так.

В сентябре боевики подстрелили российского кадрового военного в т.н. "ЛНР". Прибывающие на Донбассе российские военные отмечаются плохим отношением к местным "воинам" и не редко возникают конфликты.

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