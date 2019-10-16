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Пять фактов о том, как наборы выживания попадают к людям

16 октября, 09:44

Фонд Рината Ахметова выдал уже 12,3 млн продуктовых наборов на востоке страны

/ Фото: fdu.org.ua

Самая масштабная программа Фонда Рината Ахметова – Гуманитарный Штаб, продолжает оказывать помощь самым нуждающимся жителям Донбасса. Наборы выживания формируют для них в Распределительном центре, который работает в Мариуполе.

Предлагаем вашему вниманию пять фактов, которые от А до Я объясняют правила доставки наборов тем, кто в них нуждается.

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  1. Наборы из Распредцентра загружают в автомобиль подрядчика согласно утвержденному плану. Он включает маршрут движения, сроки прибытия на загрузку и доставки к месту назначения.
  2. Машина с помощью обязательно брендируется символикой Фонда Рината Ахметова. Водитель всегда получает инструкцию с последними нововведениями в правилах прохождения блокпостов.
  3. Процесс загрузки контролируется кладовщиком, координатором дистрибуции, а также водителем, который будет осуществлять доставку наборов.
  4. Загрузка продуктовых наборов обязательно фиксируется на камеры, размещенные в Распредцентре.
  5. После загрузки автомобиль пломбируется руководителем Распредцентра, водителю выдается полный пакет документов, вплоть до сертификатов качества на все продукты в наборе.

С начала вооруженного конфликта Фонд выдал более 12,3 миллиона продуктовых наборов на востоке страны. Помощь Рината Ахметова уже спасла свыше миллиона человеческих жизней, и она продолжает системно поступать на Донбасс.

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Гуманитарный штаб фонд Рината Ахметова продуктовые наборы

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