Пять лет назад на Донбассе начали эвакуировать людей

Первым на помощь пришел Фонд Рината Ахметова

Пять лет назад, 23 мая 2014 года, автобусы Фонда Рината Ахметова начали вывозить женщин, детей, людей с инвалидностью и стариков из горячих точек Донбасса. Всего с мая по декабрь 2014 года было эвакуировано порядка 50 тысяч мирных жителей. Из них почти 15 тысяч –дети.

Город Славянск первым оказался в эпицентре вооруженного конфликта. Потом были Краматорск, Николаевка, Горловка и множество других городов Донбасса. На тот момент В Украине не было опыта экстренного спасения людей в критической ситуации. Именно Фонд стал первой организацией в стране, которая вывозила из-под обстрелов людей и помогала с расселением. Для эвакуации привлекали перевозчиков, готовых ехать в горячие точки, поскольку железнодорожный транспорт и автостанции в городах, оказавшихся в зоне боевых действий, часто не работали. Между тем, шквал звонков с призывами о помощи стремительно нарастал. Ежедневно каждый оператор горячей линии Фонда обрабатывал от 40 до 80 звонков: принимая звонок, они узнавали необходимую информацию и находили оптимальные варианты эвакуации.

Кроме того, пока человек ехал в автобусе Фонда в пункт назначения, ему находили вариант бесплатного размещения. При необходимости операторы связывались с ГСЧС, скорой помощью, социальными службами. Часто приходилось решать очень сложные задачи: эвакуация неходячих людей, младенцев. Каждый такой случай отрабатывался индивидуально. Бывало и так, что на мирные территории приходилось вывозить в полном составе интернаты, детские дома и приюты Донецкой и Луганской областей.

Но ситуация стремительно ухудшалась. Чтобы не допустить гуманитарной катастрофы в регионе и оказать максимально эффективную помощь мирным жителям, в августе 2014 года начала работу крупнейшая программа Фонда – Гуманитарный штаб. В его рамках оставшиеся в зоне вооруженных действий и переселенцы начали получать помощь продуктами, медикаментами, расходными материалами для проведения срочных операций.

"С первых дней эвакуации Ринат Ахметов начал также помогать продуктовыми наборами, – рассказывает Алла, переселенка из поселка Широкино. – И благодаря этому мы выживали, потому что ни денег, ничего не было. Теперь Фонд выдает для сына лекарства, без которых он не может обойтись ни дня".

Благодаря такой системной и масштабной работе были спасены жизни более миллиона человек. Ключевая роль в доставке помощи как тогда, так и сегодня принадлежит бригадам мобильной выдачи Фонда. На их счету 192 тысячи километров по дорогам вдоль линии соприкосновения, 705 выездов в находящиеся в изоляции населенные пункты – вопреки минам и обстрелам. Часто их встречали со слезами на глазах.

"Мы чуть не плакали и бригады эти готовы были расцеловать. Благодаря им есть что покушать, и не забыты мы", – сказала жительница Ясиноватского района Нина Яремичева.

По словам Михаила Катеринчака, руководителя проекта Фонда, Ринат Ахметов впервые в истории независимой Украины создал уникальную систему помощи, в основе которой мобильность, гибкость и скорость.

"Жители "серой зоны" больше всего нуждаются в помощи из-за тяжелых условий выживания. Здесь до сих пор не прекращаются обстрелы, которые ежедневно несут угрозу для жизни и здоровья мирных. Тут не работают магазины, сюда не ходят автобусы и не поступает продовольствие. Поэтому волонтеры Фонда доставляют помощь Рината Ахметова даже в самые опасные точки Донбасса", – отметил Катеринчак.

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