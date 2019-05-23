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Пять лет назад на Донбассе начали эвакуировать людей

23 мая, 16:44

Первым на помощь пришел Фонд Рината Ахметова


Пять лет назад, 23 мая 2014 года, автобусы Фонда Рината Ахметова начали вывозить женщин, детей, людей с инвалидностью и стариков из горячих точек Донбасса. Всего с мая по декабрь 2014 года было эвакуировано порядка 50 тысяч мирных жителей. Из них почти 15 тысяч –дети.

Город Славянск первым оказался в эпицентре вооруженного конфликта. Потом были Краматорск, Николаевка, Горловка и множество других городов Донбасса. На тот момент В Украине не было опыта экстренного спасения людей в критической ситуации. Именно Фонд стал первой организацией в стране, которая вывозила из-под обстрелов людей и помогала с расселением. Для эвакуации привлекали перевозчиков, готовых ехать в горячие точки, поскольку железнодорожный транспорт и автостанции в городах, оказавшихся в зоне боевых действий, часто не работали. Между тем, шквал звонков с призывами о помощи стремительно нарастал. Ежедневно каждый оператор горячей линии Фонда обрабатывал от 40 до 80 звонков: принимая звонок, они узнавали необходимую информацию и находили оптимальные варианты эвакуации.

Кроме того, пока человек ехал в автобусе Фонда в пункт назначения, ему находили вариант бесплатного размещения. При необходимости операторы связывались с ГСЧС, скорой помощью, социальными службами. Часто приходилось решать очень сложные задачи: эвакуация неходячих людей, младенцев. Каждый такой случай отрабатывался индивидуально. Бывало и так, что на мирные территории приходилось вывозить в полном составе интернаты, детские дома и приюты Донецкой и Луганской областей.

Но ситуация стремительно ухудшалась. Чтобы не допустить гуманитарной катастрофы в регионе и оказать максимально эффективную помощь мирным жителям, в августе 2014 года начала работу крупнейшая программа Фонда – Гуманитарный штаб. В его рамках оставшиеся в зоне вооруженных действий и переселенцы начали получать помощь продуктами, медикаментами, расходными материалами для проведения срочных операций.

"С первых дней эвакуации Ринат Ахметов начал также помогать продуктовыми наборами, – рассказывает Алла, переселенка из поселка Широкино. – И благодаря этому мы выживали, потому что ни денег, ничего не было. Теперь Фонд выдает для сына лекарства, без которых он не может обойтись ни дня".

Благодаря такой системной и масштабной работе были спасены жизни более миллиона человек. Ключевая роль в доставке помощи как тогда, так и сегодня принадлежит бригадам мобильной выдачи Фонда. На их счету 192 тысячи километров по дорогам вдоль линии соприкосновения, 705 выездов в находящиеся в изоляции населенные пункты – вопреки минам и обстрелам. Часто их встречали со слезами на глазах.

"Мы чуть не плакали и бригады эти готовы были расцеловать. Благодаря им есть что покушать, и не забыты мы", – сказала жительница Ясиноватского района Нина Яремичева.

По словам Михаила Катеринчака, руководителя проекта Фонда, Ринат Ахметов впервые в истории независимой Украины создал уникальную систему помощи, в основе которой мобильность, гибкость и скорость.

"Жители "серой зоны" больше всего нуждаются в помощи из-за тяжелых условий выживания. Здесь до сих пор не прекращаются обстрелы, которые ежедневно несут угрозу для жизни и здоровья мирных. Тут не работают магазины, сюда не ходят автобусы и не поступает продовольствие. Поэтому волонтеры Фонда доставляют помощь Рината Ахметова даже в самые опасные точки Донбасса", – отметил Катеринчак.

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Тег Донбасс, годовщина, эвакуация, фонд Рината Ахметова

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