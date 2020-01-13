Пять лет назад расстреляли автобус под Волновахой: Офис генпрокурора обещает наказать убийц

По версии следствия, террористический акт совершили боевики так называемого реактивного дивизиона Ангелы ада

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13 января 2020 – пятая годовщина трагедии под Волновахой, когда в результате обстрела блокпоста Вооруженных Сил Украины участниками террористической организации "ДНР" погибли 12 и получили ранения 18 мирных граждан – пассажиров рейсового автобуса сообщением "Златоустовка – Донецк".

По версии следствия, террористический акт совершили боевики так называемого "реактивного дивизиона" Ангелы ада "пятой отдельной мотострелковой бригады 1-го армейского корпуса" ДНР "под руководством" командира-куратора "пятой отдельной мотострелковой бригады 1 АК" ДНР "полковника вооруженных сил РФ гражданина этого государства.

По процессуальному руководству прокуратуры в указанном уголовном производстве направлен в суд обвинительный акт в отношении гражданина для рассмотрения по процедуре специального судебного разбирательства.

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Досудебное расследование в отношении гражданина РФ остановлено в связи с розыском подозреваемого. Постановлением суда предоставлено разрешение на его задержание и доставку в суд для решения вопроса о применении к нему меры пресечения в виде содержания под стражей.

Принимаются меры, направленные на установление всех соучастников преступлений и привлечения их к ответственности.

Уголовное производство по факту преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 27. ч. 3 ст. 258 (террористический акт), ч. 3 ст. 258, ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации), ч. 2 ст. 437 (планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны) и ч. 2 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) УК Украины, расследует СБУ по процессуальному руководству прокуроров Департамента надзора по уголовным производствам в отношении преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта, Офиса Генерального прокурора.

Между тем, на Донбассе появился памятник погибшим от "Града" пассажирам автобуса.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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