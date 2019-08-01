Поддержка. Если выстроить все грузовики с помощью в линию, то получится колонна длиной более 90 км

Пять лет помощи от чистого сердца: Гуманитарный Штаб Рината Ахметова отмечает юбилей Станислав Донец https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%9F%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D1%8C-%D0%B8-%D1%81%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5---%D0%93%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83-%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%B1%D1%83-%D0%A0%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%90%D1%85%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%BF%D1%8F%D1%82%D1%8C-%D0%BB%D0%B5%D1%82_%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE-2.png https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%9F%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D1%8C-%D0%B8-%D1%81%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5---%D0%93%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83-%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%B1%D1%83-%D0%A0%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%90%D1%85%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%BF%D1%8F%D1%82%D1%8C-%D0%BB%D0%B5%D1%82_%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE-2.png 2019-08-01T06:55:00+03:00 Донбасс Спасено более миллиона человек, доставлено 12,3 млн наборов выживания

Шестого августа исполняется пять лет с начала работы крупнейшей благотворительной миссии в Украине и самой масштабной программы Фонда Рината Ахметова — Гуманитарного штаба. Все эти годы благодаря программе помощь получают самые нуждающиеся жители Донбасса. И помощь продолжает поступать в наиболее горячие точки региона. О том, как начинал свою работу Гуманитарный штаб и почему сейчас его поддержка жизненно важна жителям Донбасса, узнали "Сегодня".

Как было

"Когда на Донбасс пришла беда, Ринат Ахметов поставил задачу: помогать мирным жителям всем, чем возможно. Фонд только за первые пару месяцев конфликта эвакуировал и расселил на безопасной территории более 10 тысяч человек. Одновременно с этим людей обеспечивали лекарствами, продуктами, одеждой", — рассказала на прессконференции в Киеве директор по развитию проектов Фонда Татьяна Кухоцкая.

Она подробно рассказала о хронологии работы Фонда в первые дни вооруженного конфликта и о том, как был создан Гумштаб.

"Продолжалась эвакуация людей и одновременно с этим на Донбасс пошли первые колонны с гуманитарной помощью от Рината Ахметова. Тысячи тонн продовольствия и медикаментов на сотнях машин беспрерывно доставляли в зону конфликта. Постоянно росла география доставки помощи. Одновременно с этим Фонд изучал и анализировал ситуацию и потребности мирных жителей. Получив эти данные, Ринат Ахметов поручил создать Гуманитарный штаб. Все ресурсы, человеческие и материальные, были брошены на помощь Донбассу", — говорит Кухоцкая.

Как сейчас

Сегодня помощь Рината Ахметова доставляется в 94 населенных пункта в прифронтовой зоне и вдоль линии соприкосновения. Жителям 87 сел и поселков наборы выживания привозят бригады мобильной выдачи Фонда. Еще в 7 городах и поселках региона помощь Рината Ахметова распределяется в стационарных пунктах выдачи.

За 5 лет работы Гумштаба спасены жизни более миллиона человек по обе стороны линии соприкосновения. Людям, живущим в зоне конфликта, доставлено свыше 12,3 млн наборов выживания, то есть 134 тыс. тонн продуктов.

"Это 6700 многотонных грузовиков, груженных до отказа. Если выстроить такое количество фур в линию, это была бы колонна длиной больше 90 км", — уточнила Кухоцкая.

Кроме того, Фонд совместно с Киевским международным институтом социологии провел большое качественное исследование, благодаря чему разработан научный подход в деле предоставления помощи.

"Во всех населенных пунктах Донбасса были проведены соцопросы. На основе этих данных Фонд условно определил три группы, в зависимости от сложности ситуации. Понятно, что в первую очередь помощь доставлялась туда, где люди не могли без нее выжить. Они прятались в подвалах без света, воды и еды. И наши волонтеры, несмотря на обстрелы, пробивались к людям и доставляли им самое необходимое", — говорит директор по развитию проектов Фонда.

Неоценимый вклад в создание гуманитарной карты нужд Донбасса внесли и специалисты горячей линии Фонда, которые в первые дни боевых действий принимали более тысячи звонков в сутки. По словам Кухоцкой, за первых 2 месяца вооруженного конфликта было принято и обработано свыше 30 тыс. обращений. При этом 70% звонивших говорили, что страдают от голода, и просили привезти еду. Все они получили помощь.

Пабло Матэу. Уверен, что Фонд играет огромную роль в решении проблем людей вдоль линии соприкосновения

Почему это так важно

Изучать ситуацию на Донбассе Фонд продолжает и сегодня. Исследования показывают, что у мирных жителей Донбасса, живущих в "серой зоне", сохраняется острая потребность в продуктах питания. С этим согласен представитель Управления Верховного Комиссара ООН по делам беженцев Пабло Матэу. Он рассказал, как впервые стал очевидцем работы Гуманитарного штаба Рината Ахметова:

"Я только получил назначение в Украину и поехал на Донбасс. В каждом населенном пункте, по которому мы проезжали, встречали большие скопления людей. Я останавливался, спрашивал у собравшихся, чего они ждут. И все мне говорили, что они стоят в очереди за помощью, которую привез Ринат Ахметов".

Пабло Матэу уверен, что помощь Рината Ахметова остается крайне актуальной, ведь многие международные организации, к сожалению, уходят с востока Украины.

"Почему после пяти лет колоссальной работы, которую проводил Гуманитарный штаб, люди испытывают нужду? Ответ очевиден — конфликт не прекращается. Поэтому поддержка Рината Ахметова ценна для жителей Донбасса, а Фонд играет огромную роль в решении проблем, с которыми сталкиваются люди вдоль линии соприкосновения", — считает Пабло Матэу.

Вместе с тем потребность в помощи остается чрезвычайно высокой и на той стороне линии соприкосновения.

"На прошлой неделе был в Луганске и Донецке, ряде сел и деревень. Люди опасаются, что зима приближается, а у них нет средств, чтобы закупить уголь. Но особую озабоченность вызвало то, что многие люди просят еды. Раньше люди просили восстановить выплату пенсий, отремонтировать поврежденные дома, купить уголь для зимы, но не говорили о продуктах питания. Думаю, на ситуацию влияет тот факт, что с 2017-го Гуманитарный штаб не мог там выдавать помощь. Международный Комитет Красного Креста выдает продукты питания на неподконтрольных территориях, но не в тех объемах, что делал Гумштаб. Все это говорит о том, что люди по-прежнему испытывают гуманитарные потребности по обе стороны линии соприкосновения. Все еще сохраняется острая необходимость в участии таких гуманитарных организаций, как Фонд Рината Ахметова", — рассказывает Матэу.

Поэтому Фонд продолжает свою работу и сегодня доставляет помощь вдоль всей 427-километровой линии соприкосновения, отметила Татьяна Кухоцкая.

В рамках 5-летия Гуманитарного штаба в Мариуполе состоится уникальное событие: публичная презентация работы распределительного центра — "сердца" Гуманитарного штаба. На мероприятие будут приглашены представители международных организаций и общественности, которые узнают, как рассчитывается логистика доставки гуманитарных грузов, как проверяют качество продукции, как работают волонтеры, чем уникальна работа центра и многое другое. Кроме того, в центре откроется выставка работ детей, участвующих в проекте Фонда "Мирное лето — детям Донбасса".

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