Пытки, убийства и массовые захоронения: появилась история об освобожденном Славянске

После бегства боевиков из Славянска в город были введены подразделения сводного отдела полиции, которые занялись зачисткой города от террористов, которые еще оставались в городе.

Об одной из историй, которая произошла в освобожденном городе, в своем Facebook рассказал командир полицейских, очищавших город – Вячеслав Аброськин.

"На город было страшно смотреть: очень многие админздания были заминированы, на улицах осталась брошенная военная техника, оружие, люди просили продукты питания", – вспомнил он.

По словам полицейского, уже в первый день после зачистки города от боевиков, "местные жители начали передавать информацию о зверских действиях российских наемников и местных ополченцев во время оккупации по отношению именно к мирному населению".

"Люди рассказывали о двух замученных и убитых диаконах, 1973 и 1974 годов рождения, двух братьях, 1984 и 1990 годов рождения, из многодетной семьи пастора Павенко", – подчеркнул Аброськин.

Также он добавил, что полицейские начали проводить первые розыскные действия, "задержали нескольких бывших ополченцев и их сторонников из числа местных, которые предоставили информацию об убийствах братьев Павенко, дали показания о причастных, а также указали место захоронения убитых рядом с монументом "Героям гражданской войны" возле местной больницы практически в центре города.

"Копали обычными лопатами, но тел не находили, поставили дополнительные вопросы ополченцу, и он сообщил, что яму для захоронения людей террористы копали экскаваторами. Позже на большой глубине нашли тела людей. Из этого захоронения мы достали 14 тел, среди которых были и сыновья пастора", – рассказал Аброськин.

Полицейский признался, что "это было только начало" – на местном кладбище до сих пор очень много крестов на могилах, где указана только дата захоронения.

Также Аброськин добавил, что о событиях, происходивших в местном морге, словами рассказать сложно: трупы людей были разбросаны по всему зданию, местный врач сбежал вместе с "воинами"- ополченцами в Донецк.

"А теперь с другой стороны – уже позже мне, как руководителю специальной группы милиции, которая занималась организацией работы по установлению розыска и задержания лиц, причастных к совершению преступлений в составе незаконных преступных формирований, стала поступать информация о том, что российские террористы запугивали местное население Ярошем, который при возвращении украинской власти придет и будет убивать и "есть людей". Такие глупости были и о Национальной гвардии Украины", - добавил полицейский.

Аброськин вспомнил, как "одна молодая женщина с маленьким ребенком на руках уже намного позже рассказывала мне, что, поверив этим байкам, в составе организованной группы женщин с детьми, в середине июня, ночью, на автобусах террористов с погашенным светом выехали в Горловку, где несколько дней проживали в здании УБОП".

"Дальше автобусом их отправили в Симферополь, дальше под влиянием пропаганды о нас, украинцах-"людоедах" принимает решение, и с маленькими детьми едет дальше в РФ. После всех злоключений женщина возвращается домой на Донбасс, где, оказывается, о Боги, Дмитрий Ярош и Национальная гвардия Украины детей не едят", – резюмировал полицейский.

Напомним, ранее новости "Сегодня" сообщали о том, как жителям Донбасса забивают головы пропагандой. Оккупанты взялись "обрабатывать" жителей оккупированных территорий пропагандой о мирном урегулировании конфликта, но на условиях России.

А также совсем недавно произошло очередное обострение на Донбассе: оккупанты устроили восемь обстрелов и получили жесткий ответ. В частности, боевики вели огонь из вооружений, запрещенных Минскими договоренностями, однако в рядах украинских бойцов обошлось без потерь.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram