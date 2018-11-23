Работа под обстрелами: Фонд Рината Ахметова помогает жителям горячих точек Донбасса

В числе горячих точек, где ждут помощь, – Золотое Луганской области. Там системно получают помощь Фонда 10 тысяч человек

Вот уже пятый год Гуманитарный штаб – крупнейшая программа Фонда Рината Ахметова – выдает продуктовые наборы самым нуждающимся мирным жителям Донбасса. Там, где люди живут в сложнейших условиях: постоянные обстрелы, разрушенные дома и инфраструктура, отсутствие транспортного сообщения, аптек и магазинов. Без этой помощи людям просто не выжить. Рискуя жизнью, бригады мобильной выдачи регулярно доставляют наборы выживания в "серую зону", вдоль линии разграничения. В числе горячих точек, где ждут помощь, – Золотое Луганской области. Здесь не утихают обстрелы и практически ежедневно раздаются взрывы.

"Регулярно для жителей населенных пунктов на линии соприкосновения, которые наиболее пострадали и продолжают страдать от боевых действий, Фонд Рината Ахметова доставляет продуктовые наборы. Только в Луганской области такую помощь системно получают 10 000 человек. Это самые уязвимые категории населения: дети, пожилые люди и люди с инвалидностью, многодетные семьи. Золотое – среди множества городов, где до сих пор не прекращаются боевые действия. Продуктовые наборы Фонда Рината Ахметова там получают 2000 человек. Для этих людей на сегодняшний день это единственная помощь, которую им оказывают", – рассказал Роман Рубченко, директор Фонда Рината Ахметова.

Среди тех, кто получает наборы выживания в Золотом, Ирина, которая воспитывает трех маленьких детей. Женщина живет с родителями, работает только ее папа – охранником на шахте. Денег катастрофически не хватает.

"Обстреливают нас практически ежедневно, особенно сильно на этой неделе. Очень страшно за детей, родителей. И страшно, что о нас практически все забыли. Выживаем на пенсию родителей и детское пособие. Спасибо Ринату Ахметову за помощь, за то, что не бросил нас на произвол судьбы", – говорит Ирина.

Свою благодарность выразили и другие жители Золотого.