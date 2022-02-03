Ради хайпа? В Мариуполе тиктокер бросал с балкона топор (видео)

В Мариуполе парень бросал с балкона топор. Как стало известно, парень это делал ради видео в TikTok, но в полиции такой контент не оценили.
Об этом пишет пресс-служба полиции Донецкой области.
Что произошло?
В социальной сети было опубликовано видео, на котором неизвестный парень бросил с балкона многоквартирного дома во двор топор.
Далее по теме
"Мариуполец поставил под угрозу безопасность людей, чтобы снять "вирусный" ролик для популярной видеоплатформы", – говорится в сообщении.
Полицейские за несколько часов разыскали правонарушителя.
В результате действий парня никто не пострадал.
Кого задержали?
Правонарушителем оказался 21-летний житель дома. Предварительно установлено, что его целью было снять видео для социальной сети, которое наберет множество просмотров.
В отношении нарушителя составлен административный материал по ст. 173 (Мелкое хулиганство) Кодекса Украины об административных правонарушениях. Ему грозит наказание от штрафа до исправительных работ и административный арест.
Полицейские провели с парнем профилактическую беседу.
Смертельный челлендж в TikTok
В популярном среди детей и подростков приложении TikTok появился "Пуд-челлендж", суть которого заключается в том, чтобы съесть на камеру капсулу для стирки – те, что внутри с гелем.
Ребята глотают порошковые капсулы, а затем оказываются в больнице с тяжелыми ожогами. Ежемесячно в больницы с ожогами забирают по два десятк детей.
"Каждый день в Киеве привозят детей с ожогом пищевода и верхних дыхательных путей, желудка и с токсическим поражением вследствие этих самых капсул для стирки. Это продолжается где-то с начала июля", – рассказал Ярослав Вус, председатель Всеукраинского союза парамедиков.
Сотни детей по всему миру стали инвалидами, потому что глотали эти капсулы. В Америке – откуда распространился челлендж – даже создавали небольшие кино просветительского характера.
Ранее мы писали:
- Нападение России: шведские дети напуганы видео в TikTok.
- Видео с разбиванием элитного алкоголя для TikTok оказалось фейком: что рассказали в магазине.