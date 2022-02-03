Ради хайпа? В Мариуполе тиктокер бросал с балкона топор (видео)

Мариуполец поставил под угрозу безопасность людей, чтобы снять "вирусный" ролик

Полицейские привлекли к ответственности парня, бросавшего топор с балкона / Фото: Коллаж: Сегодня

В Мариуполе парень бросал с балкона топор. Как стало известно, парень это делал ради видео в TikTok, но в полиции такой контент не оценили.

Об этом пишет пресс-служба полиции Донецкой области.

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Что произошло?

В социальной сети было опубликовано видео, на котором неизвестный парень бросил с балкона многоквартирного дома во двор топор.

"Мариуполец поставил под угрозу безопасность людей, чтобы снять "вирусный" ролик для популярной видеоплатформы", – говорится в сообщении.

Полицейские за несколько часов разыскали правонарушителя.

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В результате действий парня никто не пострадал.

Кого задержали?

Правонарушителем оказался 21-летний житель дома. Предварительно установлено, что его целью было снять видео для социальной сети, которое наберет множество просмотров.

В отношении нарушителя составлен административный материал по ст. 173 (Мелкое хулиганство) Кодекса Украины об административных правонарушениях. Ему грозит наказание от штрафа до исправительных работ и административный арест.

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Полицейские провели с парнем профилактическую беседу.

Смертельный челлендж в TikTok

В популярном среди детей и подростков приложении TikTok появился "Пуд-челлендж", суть которого заключается в том, чтобы съесть на камеру капсулу для стирки – те, что внутри с гелем.

Ребята глотают порошковые капсулы, а затем оказываются в больнице с тяжелыми ожогами. Ежемесячно в больницы с ожогами забирают по два десятк детей.

"Каждый день в Киеве привозят детей с ожогом пищевода и верхних дыхательных путей, желудка и с токсическим поражением вследствие этих самых капсул для стирки. Это продолжается где-то с начала июля", – рассказал Ярослав Вус, председатель Всеукраинского союза парамедиков.

Сотни детей по всему миру стали инвалидами, потому что глотали эти капсулы. В Америке – откуда распространился челлендж – даже создавали небольшие кино просветительского характера.

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