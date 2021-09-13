Ракета попала в грузовик. На Донбассе погиб морской пехотинец (фото)

В воскресенье из-за ракетного обстрела российскими наемниками в зоне ООС погиб 27-летний военный из Житомирской области

Погибший Артур Голуб служил в морской пехоте / Фото: Коллаж: Сегодня

На Донбассе в районе проведения операции Объединенных сил при попадении противотанковой управляемой ракеты боевиков в грузовик Вооруженных сил Украины 12 сентября погиб 27-летний матрос Артур Голуб.

Об этом сообщила пресс-служба 503-го Отдельного батальона морской пехоты в Facebook.

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Артур Голуб погиб 12 сентября / facebook.com/503obm

"Сегодня вражеская нечисть забрала жизнь нашего побратима, попав противотанковой управляемой ракетой в грузовик, которым он управлял... Брат, твоя военная семья обещает – уроды обязательно поплатятся за твою жизнь своими! Покойся с миром", – говорится в сообщении.

Погибший Артур Голуб был родом из Житомирской области, ему было всего 27 лет.

Побратимы обещают отомстить за смерть матроса / facebook.com/503obm

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Соболезнования родным и близким павшего морского пехотинца выразило также командование Военно-Морских сил ВСУ и весь личный состав.

Погибшему было всего 27 лет / facebook.com/503obm

Ранее сообщалось, что в результате вражеского обстрела 12 сентября один военнослужащий ВСУ получил смертельные ранения.

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Днем ранее, 11 сентября, враг совершил 10 обстрелов, в результате которых один наш боец погиб, восемь военных получили ранения и еще двое – боевые травмы.

9 сентября боевики 12 раз нарушили договоренности Трехсторонней контактной группы, были ранены двое украинских военных.