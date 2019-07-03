"Раненые на Донбассе дети — боль нашей страны": как спасают пострадавших малышей

Фонд Рината Ахметова помогает в реабилитации пострадавших ребят

Восстановление. Опытные специалисты в лучших санаториях страны возвращают детям здоровье. Фото: fdu.org.ua

Со 2 июля в Украине стартовал новый сезон проекта "Реабилитация раненых детей" Фонда Рината Ахметова. Вот уже четвертый год Фонд системно и масштабно помогает маленьким жителям Донбасса, которые пострадали в ходе вооруженного конфликта. Для каждого из пострадавших ребят разработана индивидуальная программа восстановления и график процедур. Кому-то достаточно одного курса лечения, а кто-то уже не в первый раз приедет на реабилитацию. Для многих детей восстановление после травм — это история на всю жизнь.

Приоритет

В проекте "Реабилитация раненых детей" всегда задействованы лучшие санатории Украины. В этом году возможность пройти физическую и психологическую реабилитацию дети смогут в санатории "Жовтень" под Киевом.

"Проект "Реабилитация раненых детей" продолжает быть актуальным. Факты ранений фиксируются и сейчас. Это большая боль нашей страны. Раненым детям нужно системно помогать. Многим из них курс реабилитации необходимо проходить несколько раз. Поэтому уже стартовал прием заявок на участие в новом сезоне проекта от родителей детей как с контролируемых, так и неподконтрольных территорий. Ведь для Рината Ахметова самым важным является помощь детям", — рассказала Татьяна Кухоцкая, директор по развитию проектов Фонда Рината Ахметова.

Каждая история раненого ребенка — трагедия и для его семьи, и для страны. А таких историй, к сожалению, уже немало — за время работы проведено порядка 110 курсов реабилитации. Хочется верить, что больше жертв вооруженного конфликта на Донбассе не будет, однако цифры неоптимистичны: по данным Управления Верховного комиссара ООН по правам человека, только за период с 2014-го по 2019 год было ранено 363 мальчика и девочки. Число жертв растет, ведь кроме риска попасть под обстрел существует еще одна опасность — подорваться на минах. По данным ЮНИСЕФ, обнародованных в 2018 году, Донбасс — одна из самых загрязненных минами и неразорвавшимися боеприпасами территорий на планете. Согласно данным этой организации, ежедневно на Донбассе рискуют получить ранения или быть убитыми более 240 тысяч детей — по дороге в школу или во время игр на улице.

Спасение

Истории детей, которые стали участниками проекта "Реабилитация раненых детей" — Владика Потина и Миланы Абдурашитовой, Дани Сысоева и Даши Манукаловой, — вошли в фотокнигу "Донбасс и Мирные", изданную Фондом Рината Ахметова. Это книга о мирных людях, пострадавших от вооруженного конфликта на Донбассе. В этом году одной из участниц проекта "Реабилитация раненых детей" снова станет маленькая жительница Мариуполя Маша Демченко, в трехлетнем возрасте пережившая артобстрел города в январе 2015 года. Вместе с мамой в тот злополучный день они вышли на прогулку. В ту же минуту раздались взрывы и один снаряд разорвался неподалеку от перепуганных мамы и дочки. Уже дома мама увидела, что ребенок ранен — в руке остался осколок снаряда. Малышку срочно доставили в больницу. Травма была настолько серьезной, что врачам пришлось собирать правую руку Маши буквально по кусочкам. Крайне своевременной стала помощь Фонда Рината Ахметова.

"Я не могла даже сообразить, что, где… Вплоть до бинта, до ватки. Фонд Рината Ахметова обеспечил полностью медикаментами", — рассказала мама девочки Яна Демченко.

Благодаря мастерству медиков руку удалось сохранить. А во время курсов реабилитации специалисты постепенно возвращают ей подвижность и послушность пальчиков. О ранении напоминает и глубокий шрам. Однако несколько занятий с реабилитологами позволили Маше неплохо разработать руку так, что она пошла в 1-й класс школы и даже начала заниматься ушу.

"Я очень благодарна Ринату Леонидовичу за то, что он предоставляет путевки на реабилитацию моего ребенка. Что он выделяет на это средства, и время. Также помогает не только моей семье, но и остальным людям", — поделилась Яна Демченко.

Самый младший участник проекта "Реабилитация раненых детей" — Артем Духно, которому в мае исполнилось всего пять лет. Самый старший — Влад Щербак, ему в этом году исполняется 18 лет. В 2015 году он стал одним из тех, кто попал под жестокий обстрел жилых кварталов Краматорска. В тот день город накрыли десятки снарядов, часть из которых упала в центре. Многих обстрел застал прямо на улице. В результате 17 человек погибли, еще 64 были ранены — в их числе оказался и Влад. Его ногу буквально раздробило осколками. После первой операции была вторая, третья… Последней, четвертой операцией, стала дермопластика — Владу сделали пересадку кожи. Парень также стал героем фотокниги "Донбасс и Мирные", изданной Фондом Рината Ахметова.

Напомним, ранее новости "Сегодня" писали о том, как Фонд Рината Ахметова помогает оздоровиться детям Донбасса. Проект "Мирное лето – детям Донбасса" предоставляет такую возможность уже пятый год.

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