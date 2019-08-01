Расплата за срыв "хлебного перемирия": на Донбассе боевики несут потери

Пока в ОБСЕ заявляют, что "хлебное перемирие" принесло результаты, на передовой враг продолжает стрелять, за что получает жесткую "ответку" от украинских военных. За последнюю неделю были ликвидированы четыре боевика. Об этом сообщил в Facebook координатор группы "Информационное сопротивление" Константин Машовец.
По его словам, в период с 23 по 29 июля подтвержденные потери российских оккупационных войск на Донбассе составили четыре человека:
- "1 АК" ("ДНР") – по одному военнослужащему из 3 омсбр (Горловка) и 11 омсп (Донецк);
- "2 АК" ("ЛНР") – по одному из 4 омсбр (Алчевск) и 7 омсбр (Брянка).
В то же время оккупационные администрации решили применять войска не только для боевых действий, но и в качестве "полиции".
"Администрация оккупированных районов Донбасса планирует привлекать к "обеспечению правопорядка" на подконтрольной ей территории части и подразделения из состава оккупационной группировки войск. В соответствии с этим с 27 июля в частях и подразделениях "1 и 2 АК ВС РФ" спланировано и началось проведение серии дополнительных занятий с личным составом по теме "обеспечение общественного порядка во время проведения митингов и массовых демонстраций". По сути, оккупанты планируют использовать часть оккупационной группировки в качестве полицейских сил", – говорится в сообщении.
А тем временем на фронте снова неспокойно. В штабе Объединенных сил рассказали, что 31 июля на Донбассе боевики усилили обстрелы – в ход пошло запрещенное вооружение. Противник 11 раз нарушил запрет на использование любого оружия, из них четыре раза – с применением запрещенного Минскими соглашениями оружия.
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