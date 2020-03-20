Расстреляли троих в затылок: экс-главарь "ДНР" рассказал об убийствах мирных жителей

Бывший командир террористического батальона "Восток" Александр Ходаковский подтвердил, что местные боевики т.н. "ДНР" совершали жестокие преступления против мирного населения. Соответствующее видео появилось в сети.
"Как наши бойцы работали. На блокпосту могли остановить гражданский автомобиль с целью его завладения, расстрелять в посадке в затылок троих гражданских. На тот момент, конечно, это все было "ополчение", – сказал он.
Ходаковский показал в своем кабинете на дверях вырезанный из дерева герб России и рассказал, что сделавший его человек был жестоко убит боевиками во время ограбления.
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Как сообщали новости "Сегодня", ранее бывший "председатель совета министров ДНР" Александр Бородай также раскрыл сенсационные подробности о том, кто убивал главарей боевиков. По его словам, бывшего главу т.н. "ДНР" Александра Захарченко убрали агенты-пенсионеры КГБ.
А на днях командир роты боевиков из "ГБР Бэтмен" Роман Омельченко с позывным "Пластун" рассказал, что известных главарей "Л/ДНР" перебили наемники Путина. Речь идет об убийствах пророссийских террористов Алексее Мозговом, Александре Беднове ("Бэтмене"), руководителе "администрации" Игоре Плотницком, Евгении Ищенко.
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