Расстреляли троих в затылок: экс-главарь "ДНР" рассказал об убийствах мирных жителей

Еще одного любителя русского мира убили во время ограбления

Бывший командир террористического батальона "Восток" Александр Ходаковский подтвердил, что местные боевики т.н. "ДНР" совершали жестокие преступления против мирного населения. Соответствующее видео появилось в сети.

"Как наши бойцы работали. На блокпосту могли остановить гражданский автомобиль с целью его завладения, расстрелять в посадке в затылок троих гражданских. На тот момент, конечно, это все было "ополчение", – сказал он.

Ходаковский показал в своем кабинете на дверях вырезанный из дерева герб России и рассказал, что сделавший его человек был жестоко убит боевиками во время ограбления.

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Как сообщали новости "Сегодня", ранее бывший "председатель совета министров ДНР" Александр Бородай также раскрыл сенсационные подробности о том, кто убивал главарей боевиков. По его словам, бывшего главу т.н. "ДНР" Александра Захарченко убрали агенты-пенсионеры КГБ.

А на днях командир роты боевиков из "ГБР Бэтмен" Роман Омельченко с позывным "Пластун" рассказал, что известных главарей "Л/ДНР" перебили наемники Путина. Речь идет об убийствах пророссийских террористов Алексее Мозговом, Александре Беднове ("Бэтмене"), руководителе "администрации" Игоре Плотницком, Евгении Ищенко.

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