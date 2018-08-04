Разборки между собой: пьяные боевики "ДНР" зарезали "сослуживца"

Также в середине июля украинскими военнослужащими был ликвидирован боевик из Луганска

Боевики "ДНР" в ходе распития спиртных напитков зарезали одного из своих сослуживцев. Об этом сообщил офицер ВСУ Анатолий Штефан "Штирлиц" на своей странице в соцсети Facebook.

"02.08.18 пополнилась очередным дембелем #ДМБ, Шереметьев Александр "Ширя" из Горловки, зарезан в ходе пьянки братушаней – сослуживцем из "Оплота", – написал он.

Кроме того, он также сообщил, что в середине июля украинскими военнослужащими был ликвидирован боевик из Луганска.

Не так давно, в районе оккупированной боевиками т.н. "ДНР" и российскими военными Горловки Донецкой области украинскими военнослужащими были уничтожены три участника незаконных вооруженных формирований, еще двое получили тяжелые ранения.

Как сообщалось, под Мариуполем боевик российских оккупационных войск из состава т.н. "9-го отдельного штурмового полка морской пехоты 1-го армейского корпуса ДНР" пытался пересечь линию разграничения и перейти на подконтрольную Украине территорию. У были финансовые проблемы со своими сослуживцами. Однако добраться до позиций ВСУ он так и не смог. Разъяренные "кредиторы" выстрелом в спину цинично убили бывшего сослуживца.

Напомним, днем ране стало известно о потерях боевиков ДНР, вызванных употреблением алкоголя. Три наемника были убиты, один ранен, и еще один – арестован за пьяную стрельбу по сослуживцам.