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Разгромили подразделение боевиков: видео удара ВСУ под Горловкой

10 сентября, 05:17

Противник укрывался в брошенных жилых домах, но от наказания украинских военных скрыться не удалось

Скриншот

Скриншот

На днях сообщалось, что ВСУ под Горловкой жестко наказали боевиков ответным огнем, в результате чего противник понес серьезные потери. Соответствующее видео опубликовано в группе 4.5.0 UA в Facebook.

Отмечается, что случилось это 4 сентября в пригороде оккупированной Горловки. Волонтер Юрий Мысягин писал, что было трое погибших и четверо раненых.

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"Двух погибших подтвердил противник. Речь идет об Эдуарде Иванове "Дюхе" и Богдане Сотнике "Койоте". По имеющейся информации враждебные потери были большими, но российские оккупационные силы скрывают реальные данные. На видео – момент гибели кремлевских наемников, произошел при странных обстоятельствах неподалеку оккупированной Горловки. Если учитывать раненых, то в итоге из строя вышел одно полноценное подразделение врага", – говорится в сообщении.

Также отмечается, что укрытия противника были расположены в брошенных домах людей, а между домами окопы – так оккупанты обустроили свои позиции.

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Видео: facebook.com/450ua

Как сообщали новости "Сегодня", недавно Мысягин сообщал о новом успехе украинской армии. На одном из направлений ВСУ избавились от врага, причем без применения оружия – под Горловкой ВСУ вынудили боевиков бежать с нескольких позиций.

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Донбасс горловка ВСУ боевики

Источник: Сегодня

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