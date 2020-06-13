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Разгул стихии на Донбассе: по Макеевке пронесся смерч, на Донецк обрушилась гроза с градом (видео)

13 июня, 21:09

Елена Вус Елена Вус

Мощный ураган кружил мусор и двигал авто

В субботу, 13 июня, на Донбассе, где по-прежнему не утихает огонь, в оккупированной Макеевке пронесся мощный смерч.

На видео, которое публиковали очевидцы, можно заметить, как мощный поток ветра поднимает клубы пыли и кружит в воздухе мусор.

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Пользователи говорят, что удар стихии был такой силы, что автомобили сносило с парковочных мест.

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Между тем, на Донецк обрушилась сильная гроза с градом. Мощная стихия просто затопила многие улицы города.

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А Набережная просто "утонула".

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Отметим, что стихия разбушевалась не только на Донбассе. Как сообщалось, в некоторых районах Киевской области к вечеру 13 июня прошли серьезные осадки – град и сильный ливень, которые сопровождались мощным ветром. Так, в городах Ирпень и Буча Киево-Святошинского района, а также в Бородянке и других районах области очевидцы сумели заснять непогоду на видео.

А на западе страны улицы затапливало, а сильный ветер вырывал с корнем деревья. Смотрите фото и видео, что натворила непогода во Львове.

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Кроме того, на Днепр во второй половине дня пятницы, 12 июня, обрушилась непогода: пошел сильный дождь и разразилась гроза. За несколько минут улицы превратились в реки, а позже оказалось, что за 15 минут в городе выпала норма осадков за полтора месяца.

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видео погода Донецк ураган макеевка непогода смерч гроза град

Источник: Сегодня

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