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Разминирование моста в Станице Луганской приостановили: известна причина

Сегодня, 12:15

После разминирования территории мост должны начать ремонтировать

фото: штаб ООС

фото: штаб ООС

Разминирование моста в Станице Луганской приостановили: известна причина https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0%20%D0%9B%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0%20%D0%9B%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F Донбасс После разминирования территории мост должны начать ремонтировать

В Станице Луганской не могут начать разминирование мостаиз-за отсутствия гарантий безопасности со стороны боевиков. Об этом сообщается на странице штаба ООС в Facebook.

Как отметил руководитель украинской стороны Совместного центра контроля и координации прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон Александр Борщевский, пиротехнические работы должны состояться не только на прилегающих к территориям пункта пропуска, но и возле разрушенного моста, чтобы после этого начать его ремонт.

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"Существует понимание со стороны Наблюдательной миссии ОБСЕ относительно решения этого вопроса. Но, к сожалению, пока нет реальных подтверждений со стороны российских оккупационных администраций о начале этих работ. Основная причина, почему не происходит начало работ по ремонту моста – отсутствие гарантий безопасности для наших специалистов по разминированию со стороны незаконных вооруженных формирований", – добавили в штабе.

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Фото: facebook.com/zelenskiy95

Сообщается также, что запросы по линии ОБСЕ отправлены, но ответа относительно получения гарантий и допуска к проведению работ нет.

Напомним, ранее мы писали, что на ремонт моста в Станице Луганской на линии разграничения в Луганской области понадобится несколько месяцев. Тема ремонта моста в Станице Луганской была основной во время заседания ТКГ.

Кроме этого, сообщалось, что в Станице Луганской от моста до первого пункта пропуска на украинской стороне пенсионеров и людей с инвалидностью будет подвозить специализированный автобус.

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ремонт мост Станица Луганская разминирование ООС

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