Разминирование моста в Станице Луганской приостановили: известна причина

В Станице Луганской не могут начать разминирование мостаиз-за отсутствия гарантий безопасности со стороны боевиков. Об этом сообщается на странице штаба ООС в Facebook.
Как отметил руководитель украинской стороны Совместного центра контроля и координации прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон Александр Борщевский, пиротехнические работы должны состояться не только на прилегающих к территориям пункта пропуска, но и возле разрушенного моста, чтобы после этого начать его ремонт.
"Существует понимание со стороны Наблюдательной миссии ОБСЕ относительно решения этого вопроса. Но, к сожалению, пока нет реальных подтверждений со стороны российских оккупационных администраций о начале этих работ. Основная причина, почему не происходит начало работ по ремонту моста – отсутствие гарантий безопасности для наших специалистов по разминированию со стороны незаконных вооруженных формирований", – добавили в штабе.
Сообщается также, что запросы по линии ОБСЕ отправлены, но ответа относительно получения гарантий и допуска к проведению работ нет.
Напомним, ранее мы писали, что на ремонт моста в Станице Луганской на линии разграничения в Луганской области понадобится несколько месяцев. Тема ремонта моста в Станице Луганской была основной во время заседания ТКГ.
Кроме этого, сообщалось, что в Станице Луганской от моста до первого пункта пропуска на украинской стороне пенсионеров и людей с инвалидностью будет подвозить специализированный автобус.
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