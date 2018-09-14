Разоружение батальона Прилепина в Донецке: новые подробности

В четверг вечером, 13 сентября, стало известно, что сейчас происходит в оккупированном боевиками т.н. "ДНР" и российскими военными Донецке, где в гостинице "Прага" разоружают фейковый "батальон" российского писателя и боевика Захара Прилепина.

Об этом пособник террористов Александр Жучковский в своем Telegram-канал.

Один из офицеров батальона, находящийся сейчас в расположении, подтвердил факт присутствия посторонних вооруженных людей на территории базы и раccказал о подробностях происходящего.

"Нас не разоружают, нас прессуют в полк спецназначения, который переходит под управление МВД, а мы хотели попасть под управление Корпуса. Командира батальона Сергея Фомченкова („Фомича") и начальника штаба уволокли куда-то, сказали, что к комбригу. Ходят слухи, что комбата нашего хотят убрать, потому что у них свой какой-то есть. Мы ждем результатов от командира батальона. Когда будет все по нему ясно, тогда и будем принимать решения. Тут пока непонятно, что у них сейчас за игрища происходят", – заявил он.

Также он прокомментировал и слухи о шуме и взрывах на территории "Праги", где находится расположение. "Гранату кто-то взорвал во внутреннем дворе. Я не знаю, для чего, может, провокация была, может, еще что. Но ребята мои спокойно к этому отнеслись, заняли оборону и ни одного выстрела сейчас больше нет".

В свою очередь председатель Партии Другая Россия Эдуард Лимонов сообщил, что "комбата Фомченкова арестовали".

"Сообщили что будут держать пока он не отдаст приказ батальону разоружиться. Только что он отдал приказ батальону разоружиться", – написал он в микроблоге в Twitter.

Напомним, после ликвидации прежнего главаря "ДНР" Александра Захарченко было распущено т.н. "министерство обороны", а также идет процесс переподчинения разрозненных отрядов боевиков единому российскому командованию. Одним из таких отрядов был "батальон прилепинцев".

Напомним, несколькими неделями ранее сайт "Сегодня" сообщал, что в Донецке разоружили батальон Прилепина. Как заявил тогда экс-представитель "МИД ДНР в России" Константин Долгов: "Если у тебя оружие в руках — ты должен быть в армии и воевать. А не сидеть в гостинице в центре Донецка, нюхать фен, селфиться и рассказывать случайным тёлочкам, какой ты крутой".

По его словам, боевикам батальона приказали сдать оружие, на что те категорически отказались. Боевиков разоружили и оружие конфисковали. Сам Прилепин сбежал в РФ.

В батальоне оставалось порядка 50 человек из более трёхсот, все кто не имел негативного прошлого и был чист перед "государством" подали рапорт и перешли в другие "структуры" в течение последних месяцев.

Также ранее сообщалось, что Прилепина не пустили в Боснию и Герцеговину из-за службы в "ДНР". Тот уверял, что ехал на творческую встречу в народную библиотеку, но получил от ворот поворот.