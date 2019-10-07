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Разумков рассказал, когда заработает закон об особом статусе Донбасса

7 октября, 00:34

По его словам, закон об особом статусе Донбасса не предусматривает федерализации

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Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков заявляет, что во время подготовки нового закона об особом статусе Донбасса не будет пересечены никакие "красные линии".

Об этом он сказал в эфире телеканала "Украина" в воскресенье вечером.

"Возвращаясь к красным линиям. Ключевым вопросом является вопрос выборов. Выборы могут проходить исключительно по украинскому законодательству, и это одна из тех красных линий, о которых мы говорили. Второе — выборы могут происходить только когда нет пулеметов, танков, другого оружия. Потому что все это не позволяет провести выборы. Когда будет достигнут безопасный компонент, о чем говорят все политики и в первую очередь Президент и я, и представители нашей политической силы, тогда мы сможем исключительно по украинскому законодательству провести выборы на пока что оккупированной территории. Когда у нас будет контроль над границей, когда ОБСЕ признает эти выборы, именно тогда начнет работать так называемый новый закон об особом статусе Донбасса", – сказал председатель ВР.

Разумков подчеркнул, что никто не будет нарушать "красные линии", которые были указаны ранее, потому что от них зависит территориальная целостность и суверенитет Украины.

"Мы действительно понимаем, что так называемый закон об особом статусе временно оккупированных территорий заканчивается в этом году. И надо находить новый механизм, новый закон, и президент об этом говорил, что это будет публичная позиция, это не будет писаться в Офисе Президента или в закрытом комитете Верховной Рады. Это закон будет писаться вместе с обществом, потому что это вопрос очень важен для всего государства", – отметил Разумков.

По его словам, для того, чтобы ни у кого не было мысли, что новый закон об особом статусе предусматривает федерализацию Украины, он должен разрабатываться с привлечением экспертов, общественности, Верховной Рады, Офиса президента, а также зарубежных партнеров.

"Таким образом, в этой дискуссии мы получим качественный законопроект, который будет рассмотрен Верховной Радой Украины публично, публичная дискуссия должна быть в этом вопросе. И мы сможем, оставаясь в тех "красных линиях", с которых мы начали беседу, выработать такое законодательство, которое сможет и сохранить интересы государства, и вернуть территории и людей", – отметил Разумков.

Как сообщали новости "Сегодня", 1 октября в Минске прошла встреча Трехсторонней контактной группы, на которой Украина одобрила текст "формулы Штайнмайера". Однако стоит отметить, что это только согласование документа, который будет передан "Нормандской четверке", лидеры стран которой и обсудят все нюансы, в том числе и предохранители выполнения договоренностей. Само одобрение Киевом документа в Минске ни на что не влияет, а наоборот – разблокировало единственную преграду для переговоров в "нормандском формате".

В то же время глава государства отмечал, что "формула Штайнмайера" должна быть в будущем имплементирована в новый закон об особом статусе Донбасса, однако его еще нет. Президент также говорил, что все предохранители относительно вывода российских войск и проведения выборов по украинским законам будут прописаны в новом законе.

На брифинге Владимир Зеленский четко дал понять, что никакой сдачи нацинтересов Украины нет и выборы в ОРДЛО не будут проведены, пока не будут выведены российские войска и не обеспечена безопасность. Зеленский объяснил, что включает в себя "формула Штайнмайера", о которой договорились в Минске.

Решению Киева рады другие участники "нормандского формата" – Москва и Берлин.

Помощник президента РФ Владислав Сурков отметил, что дата встречи "Нормандской четверки" теперь будет согласована после того, как в районе Петровского и Золотого будет закончено разведение сил, о чем договорились в Минске. Начало этого процесса назначено на 7 октября. По мнению Суркова, это может занять примерно две недели.

Все подробности в спецтеме Формула Штайнмайера

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Источник: Сегодня

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