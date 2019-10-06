Разумков рассказал, кто обеспечит безопасность на линии разграничения на Донбассе

За соблюдением законов Украины и безопасностью будут следить правоохранительные органы украинского государства

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Вдоль линии разграничения на Донбассе на участках отвода подразделений и вооружения Вооруженных сил Украины безопасность граждан будут обеспечивать украинские правоохранительные органы и Национальная гвардия Украины.

Об этом в интервью телеканалу "Украина" сказал председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков.

"Никто не сдает свою территорию, никто не сдает своих граждан. На той территории, от которой будут отходить украинские Вооруженные силы, если это будет происходить, то безопасность будет сохраняться за счет Национальной гвардии, за счет правоохранителей, которые будут находиться на этой территории", – подчеркнул он.

Разумков отметил, что это украинская территория и на ней будут храниться законы Украины, а "за соблюдением законов Украины и безопасностью будут следить правоохранительные органы украинского государства".

"Это нормальный процесс. Я уверен, что к нему присоединятся и представители ОБСЕ и, возможно, журналисты", – отметил председатель ВР.

Также он добавил, что "мы таким образом, к сожалению, не скоро сможем выйти из той патовой ситуации, которую мы наблюдаем в течение нескольких лет", но будет возможность начать реализовывать Минские договоренности, чтобы вернуть оккупированные территории.

Напомним, что договоренность о начале отвода войск между Украиной и боевиками была достигнута на заседании Трехсторонней переговорной группы в Минске на этой неделе, сообщил ранее президент Владимир Зеленский.

Однако на фоне всеобщей обеспокоенности возможными последствиями такого решения Министерство обороны Украины выразило готовность "адекватно" действовать в случае занятия оккупантами освобожденных украинскими войсками позиций.

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