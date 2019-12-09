Разумков рассказал о судьбе закона об особом статусе ОРДЛО после "нормандской встречи"

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Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков прогнозирует, что после "нормандской встречи" будет "более чем качественная дискуссия" по закону об особом статусе Донбасса.

Об этом он рассказал в эксклюзивном интервью в эфире программы "Сегодня. Итоги" с Олегом Панютой на телеканале Украина, отвечая на вопрос о "красных линиях" для высокопоставленных должностных лиц государства во время Нормандской четверки и при принятии решения о продолжении или принятии нового закона об особом статусе Донбасса.

Разумков сказал, что в "нормандском формате" не будет ничего презентоваться относительно содержания такого закона. При этом он отметил, что, как заявлял президент Украины, после этих встреч "будет дополнительная позиция, которая будет более чем подробно проговариваться украинским обществом и будет действительно приниматься в Верховной Раде Украины".

"Президент от этой позиции не отходит, так же как от так называемых "красных линий" или принципиальных позиций, о которых он говорил... После возвращения с "нормандской встречи", я думаю, будет более чем качественная дискуссия по этому поводу", – подчеркнул председатель Верховной Рады.

По словам Разумкова, перед важными событиями политикам не следует заниматься политическими распрями.

"Мне не как политику, а как человеку хотелось, чтобы все же в первую очередь государство объединялось вокруг таких принципиальных вещей как защита территориальной целостности, суверенитета, а не занимались политическими распрями во время таких важных событий", – отметил он.

"И попробовать на этом заработать дополнительные политические дивиденды, я думаю, что это неправильно ни с точки зрения гражданской позиции, ни с точки зрения государственной позиции", – добавил Разумков.

Ранее Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков поддержал президента Владимира Зеленского перед его поездкой в Париж на переговоры в "нормандском формате".

Напомним, 9 декабря в Париже состоится саммит в "нормандском формате". Франция и Германия хотят скорейшего урегулирования и не сильно вникают в тонкости переговоров; Москва хочет как минимум протолкнуть особый статус Донбасса на своих условиях и заставить Киев вести переговоры с боевиками; Украина же не намерена идти на невыгодные уступки и рассчитывает на полное прекращение огня на фронте и очередной обмен пленными.

В свою очередь Владимир Зеленский заявлял, что на "нормандской встрече", в частности и с Путиным, хочет увидеть понимание и ощущение, что действительно все хотят постепенно закончить эту войну. Также президент рассказал, как видит общение с мировыми лидерами в "нормандском формате".

Смотрите полное выступление Зеленского на "Свободе слова Савика Шустера":

Все подробности в спецтеме Встреча Нормандской четверки

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