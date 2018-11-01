Разведчика одесской мехбригады забил до смерти старший по должности

Несмотря на офицерскую должность, он носит сержантские погоны

Командира разведвзвода 28-й отдельной механизированной бригады Ярослава Гаврилюка (позывной "Сява"), погибшего в зоне Операции объединенных сил на востоке Украины, забил до смерти старший по должности.

Об этом "Думской" сообщил источник в военной прокуратуре и подтвердили сослуживцы воина.

"Под Марьинкой его избил на почве неприязненных личных отношений командир разведки батальона Андрей М. По факту нанесения тяжких телесных повреждений, приведших к смерти, открыто уголовное производство", — говорит собеседник в прокуратуре.

"Они служили вместе года полтора, и Андрей часто нападал на Ярослава", — добавляют военнослужащие бригады.

Избивший Ярослава Гаврилюка командир разведки батальона – одессит. Несмотря на офицерскую должность, он носит сержантские погоны.

По информации "Думской", родственница подозреваемого в преступлении работает в учебном заведении МВД Украины. Сослуживцы Ярослава опасаются, что он уйдет от ответственности.

К слову, в 2014 году, когда уже вовсю бушевала война на востоке, этот Андрей М. размещал в соцсетях фотографии с георгиевской лентой.

Прощание с Ярославом Гаврилюком прошло в среду, 31 октября, в одесском Доме офицеров, что на Пироговской улице, а земле его предали на Новогородском (Таировском) кладбище.

Напомним, молодая военная из Одесской области погибла на Донбассе. В убийстве девушки подозревают ее сослуживца.

Также правоохранители выяснили, кто убил солдата в воинской части Одессы. Парня забил до смерти его сослуживец, считают в военной прокуратуре Одесского гарнизона Южного региона Украины.