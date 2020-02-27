Разведение сил на Донбассе откладывается: ТГК не смогла согласовать участки

Согласовать участки для нового разведения сил на Донбассе не удалось. Трехсторонняя контактная группа в Минске будет работать и дальше. Заседание накануне не принесло практических результатов в этом вопросе. Говорили там и о провокациях, которые боевики устроили прошлой неделе на Донбассе. Представители Украины заявили, что это попытка сорвать выполнение договоренностей лидеров стран Нормандской четверки в Париже. И призвали Россию обеспечить режим прекращения огня, освободить пленников и допустить представителей Международного Комитета Красного Креста на временно оккупированных территориях.

"Российская сторона никогда не признает, что она является агрессором, что она является непосредственно стороной, которая поставляет оружие, боеприпасы, оплачивает все эти действия. А с другой стороны... С представителями отдельных районов мы не общаемся и не ведем переговоров. Есть одна сторона. Российская сторона. С которой мы непосредственно ведем переговоры о прекращении огня и выполнении минских договоренностей", – заявил Богдан Бондарь, представитель Украины в области безопасности подгруппе Трехсторонней контактной группы.

Напомним, в конце прошлого года, в рамках саммита Нормандской четверки в Париже лидеры Украины, России, Германии и Франции – Владимир Зеленский, Владимир Путин, Ангела Меркель и Эммануэль Макрон – договорились продолжить разведение войск на Донбассе на согласованных участках до конца марта 2020 года.

Вопрос разведения войск также назвал ключевым Генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер в эксклюзивном интервью для новостей "Сегодня". Подробнее читайте в материале: "Формула Штайнмайера" приближает нас к стабильности

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