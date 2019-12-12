Разведение сил на Донбассе продолжается: Украина определила новые участки

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Украинская сторона определила новые участки для разведения сил на Донбассе. Об этом 12 декабря сообщил министр иностранных дел Вадим Пристайко.

"Определение участков с украинской стороны завершилось. Мы готовим несколько альтернативных вариантов, потому что, в первую очередь, опять-таки будет привлечена Трехсторонняя контактная группа, и в рамках одной из подгрупп, которой является подгруппа по вопросам безопасности, будут рассматриваться и согласовываться эти участки", – сказал он.

По словам Пристайко, новых участков будет три либо четыре, а также он считает, что они должны иметь "более значительное и гуманитарное значение".

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Украинский МИД выступает за то, чтобы согласовать этот вопрос "максимально быстро" – возможно, даже на следующем заседании Трехсторонней контактной группы, которое состоится в Минске 18 декабря.

"У нас есть комбинация из тех участков, которые мы хотим. Опыт наш подсказывает, что не всегда это совпадает, это разведение. Мы можем получить, что разведение состоится зеркальное на той стороне. Для этого, очевидно, нужны договоренности, и поэтому мы в запасе имеем еще несколько, которые позволят нам маневрировать во время переговоров", – сказал Пристайко.

Напомним, что на минувшем саммите "Нормандской четверки" в Париже Владимир Зеленский, Владимир Путин, Ангела Меркель и Эммануэль Макрон договорились продолжить разведение войск на согласованных участках к концу марта 2020 года.

Однако, по словам президента Украины, разведение сил на Донбассе может занять от шести до восьми лет.

Все подробности в спецтеме Встреча Нормандской четверки

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