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Разведение войск на Донбассе: замглавы Нацполиции дал важное обещание

6 октября, 19:44

Даже после отвода сил из Золотого-4 и Екатериновки полиция продолжит следить в них за порядком

Даже в случае отведения Вооруженных сил Украины из Золотого-4 и Екатериновки на Донбассе служащие Национальной полиции продолжат обеспечивать безопасность жителей этих населенных пунктов.

Об этом в ходе визита в прифронтовую зону заявил замначальника НПУ Вадим Троян.

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"Уже сегодня мы увеличиваем количество сотрудников полиции, которые в составе пеших и автопатрулей будут реагировать на вызовы и сообщения граждан и обеспечивать публичную безопасность в населенных пунктах на линии соприкосновения", – цитирует Трояна пресс-служба Нацполиции.

В качестве успешного примера разведения войск он привел Станицу Луганскую.

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"Там местные жители тоже имели опасения относительно своей судьбы после перемещения военных на новые рубежи. На передовой линии тогда оказались бойцы батальона полиции "Луганск 1", нацгвардейцы и пограничники. Они в полном объеме выполняют возложенные на них задачи по обеспечению правопорядка и безопасности украинских граждан", – заверил Троян местных жителей.

Кроме того, замглавы Нацполиции обсудил с председателем Военно-гражданской администрации Золотого и Екатериновки ситуацию с безопасностью в этих населенных пунктах.

Напомним, что договоренность о начале отвода войск между Украиной и боевиками была достигнута на заседании Трехсторонней переговорной группы в Минске на этой неделе, сообщил ранее президент Владимир Зеленский.

Однако на фоне всеобщей обеспокоенности возможными последствиями такого решения Министерство обороны Украины выразило готовность "адекватно" действовать в случае занятия оккупантами освобожденных украинскими войсками позиций.

Все подробности в спецтеме Формула Штайнмайера

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Источник: Сегодня

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