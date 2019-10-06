Разведение войск на Донбассе: замглавы Нацполиции дал важное обещание

Даже после отвода сил из Золотого-4 и Екатериновки полиция продолжит следить в них за порядком

Даже в случае отведения Вооруженных сил Украины из Золотого-4 и Екатериновки на Донбассе служащие Национальной полиции продолжат обеспечивать безопасность жителей этих населенных пунктов.

Об этом в ходе визита в прифронтовую зону заявил замначальника НПУ Вадим Троян.

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"Уже сегодня мы увеличиваем количество сотрудников полиции, которые в составе пеших и автопатрулей будут реагировать на вызовы и сообщения граждан и обеспечивать публичную безопасность в населенных пунктах на линии соприкосновения", – цитирует Трояна пресс-служба Нацполиции.

В качестве успешного примера разведения войск он привел Станицу Луганскую.

"Там местные жители тоже имели опасения относительно своей судьбы после перемещения военных на новые рубежи. На передовой линии тогда оказались бойцы батальона полиции "Луганск 1", нацгвардейцы и пограничники. Они в полном объеме выполняют возложенные на них задачи по обеспечению правопорядка и безопасности украинских граждан", – заверил Троян местных жителей.

Кроме того, замглавы Нацполиции обсудил с председателем Военно-гражданской администрации Золотого и Екатериновки ситуацию с безопасностью в этих населенных пунктах.

Напомним, что договоренность о начале отвода войск между Украиной и боевиками была достигнута на заседании Трехсторонней переговорной группы в Минске на этой неделе, сообщил ранее президент Владимир Зеленский.

Однако на фоне всеобщей обеспокоенности возможными последствиями такого решения Министерство обороны Украины выразило готовность "адекватно" действовать в случае занятия оккупантами освобожденных украинскими войсками позиций.

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