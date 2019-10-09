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Разведение войск начнется, когда прекратится стрельба – Минобороны Украины

9 октября, 00:12

Андрей Загороднюк обьяснил, что мирные жители из-за отвода войск не пострадают

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Если ближайшие семь дней в Золотом и Петровском не будет выстрелов, начнется отвод войск.

Об этом заявил министр обороны. Военные отойдут на позиции, которые уже занимали в 2016 году. Подготовка к этому идет. Министр еще раз заверил: отвод не отразится на безопасности местных.

"Опасений относительно безопасности нет, потому что там один полицейский на каждые 10 человек, ситуация контролирована, военные никуда не деваются. В Петровском вообще нет никого, просто в поле отводим на какое-то расстояние, позиции готовы, и мы там были в 2016 году", – заявил министр обороны Украины Андрей Загороднюк.

Ранее министр обороны Андрей Загороднюк объяснил, как будут разводить войска на Донбассе. Он отмечает, что разведение "должно быть сделано технически правильно, потому что уже есть позиции, есть уже целая система укреплений, которая выстроена". Руководитель Минобороны заверил, что украинская сторона проследит за тем, чтобы отведение сил не было односторонним.

Также военные рассказали, как разведут войска в районе Золотого. Подробнее смотрите в сюжете:

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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видео Донбасс Петровское Золотое разведение сил Загороднюк

Источник: Сегодня

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