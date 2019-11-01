Разведение войск в Золотом завершилось: в ООС подтвердили

На одном из участков боевых действий на Донбассе завершилось зеркальное разведение войск. Свои силы отвели как военнослужащие Вооруженных сил Украины, так и боевики.
Об этом сообщили 1 ноября в пресс-центре Операции объединенных сил.
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"Завершился этап разведения сил и средств с обеих сторон (зеркально) на участке №2 в районе населенного пункта Золотое-4 в Луганской области", – заявили военные.
Отмечается, что мероприятия, проведенные украинской стороной, заверили члены Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине. Верификация выполнялась в том числе с использованием беспилотников.
Напомним, разведение сил в Золотом началось 29 октября. В штабе Объединенных сил сообщали, что ОБСЕ подтвердила начало этого процесса с обеих сторон. Изначально процесс должен был начаться 7 октября, но боевики неоднократно срывали старт.
Следующий этап разведения – на участке в районе Петровского. Однако, как уже сообщил министр обороны Андрей Загороднюк, здесь ситуация может затянуться, поскольку боевики уже сорвали семидневный срок без обстрелов, необходимый для начала отведения войск.
Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе
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