Разведение войск в Золотом завершилось: в ООС подтвердили

В ОБСЕ заверили отвод сил на одном из участков боевых действий

На одном из участков боевых действий на Донбассе завершилось зеркальное разведение войск. Свои силы отвели как военнослужащие Вооруженных сил Украины, так и боевики.

Об этом сообщили 1 ноября в пресс-центре Операции объединенных сил.

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"Завершился этап разведения сил и средств с обеих сторон (зеркально) на участке №2 в районе населенного пункта Золотое-4 в Луганской области", – заявили военные.

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Отмечается, что мероприятия, проведенные украинской стороной, заверили члены Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине. Верификация выполнялась в том числе с использованием беспилотников.

Напомним, разведение сил в Золотом началось 29 октября. В штабе Объединенных сил сообщали, что ОБСЕ подтвердила начало этого процесса с обеих сторон. Изначально процесс должен был начаться 7 октября, но боевики неоднократно срывали старт.

Следующий этап разведения – на участке в районе Петровского. Однако, как уже сообщил министр обороны Андрей Загороднюк, здесь ситуация может затянуться, поскольку боевики уже сорвали семидневный срок без обстрелов, необходимый для начала отведения войск.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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