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Разведка усилена, враг изучен: Наев проверил готовность ВСУ на передовой

Сегодня, 10:21

Подразделения ООС обеспечены боеприпасами, бойцы готовы отражать атаки врага по всей линии фронта

Сергей Наев
Сергей Наев. Фото: Facebook
Разведка усилена, враг изучен: Наев проверил готовность ВСУ на передовой //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/dd5/5c0/5c9dd55c05e28.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/dd5/5c0/5c9dd55c05e28.jpg Донбасс Подразделения ООС обеспечены боеприпасами, бойцы готовы отражать атаки врага по всей линии фронта

Командующий Объединенными силами генерал-лейтенант Сергей Наев в период с 18 по 28 марта проверил боеготовность украинской армии на передовых позициях на Донбассе. Об этом сообщает штаб ООС.

Отмечается, что были осуществлены проверки и тренировки резервов украинской армии, уточнены задачи подразделениям разведки, артиллерии и контрснайперской борьбы.

Наев лично проверил готовность сил и средств бригад на всех угрожаемых направлениях, изучил положение и характер действий противника находясь непосредственно на переднем крае.

"По состоянию на 29 марта во всех подразделениях, выполняющих боевые задачи в районе проведения операции Объединенных сил, усилена бдительность и ведение разведки о заблаговременном разоблачения намерений российско-оккупационных войск, уточнен порядок огневого поражения противника при проведении им провокаций, локальных наступательных действий", – говорится в сообщении ООС.

Военные отмечают, что имеют все необходимое для сдерживания противника, подразделения пополнены боеприпасами и другим всем необходимым.

Как сообщал штаб Объединенных сил, 28 марта на Донбассе пророссийские боевики семь раз обстреляли позиции ВСУ, применив при этом запрещенное "Минском" вооружение. Враг вел огонь из минометов калибра 120 и 82 мм, крупнокалиберных пулеметов. За такие действия боевики схлопотали "ответку" от ВСУ и понесли потери.

А тем временем на горловском направлении, судя по всему, что-то назревает. В сети стали появляется сообщения о заходе в Горловку украинской армии. Экс-глав Донецкой ОГА Павел Жебривский подтвердил продвижение ВСУ на окраину города, однако в сам населенный пункт украинские военные на заходили.

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Тег Донбасс, ВСУ, Наев, ООС

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