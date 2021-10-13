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Разведывал позиции ВСУ: украинские военные задержали оккупанта с повязкой СЦКК

Юлия Гаврилюк Юлия Гаврилюк Редактор раздела "Деньги"
13 октября, 17:49
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Вооруженные лица с повязками СЦКК якобы проводили работы по разминированию оставленных позиций ВСУ
ВСУ на Донбассе поймали оккупанта с повязкой СЦКК
ВСУ на Донбассе поймали оккупанта с повязкой СЦКК / Фото: Коллаж: Сегодня

Около 10:45 13 октября группа вооруженных лиц с повязками СЦКК под прикрытием проведения работ по разминированию осуществляла разведку оставленных позиций ВСУ на Донбассе.

Об этом пишет Украинская делегация в Трехсторонней контактной группе в Facebook.

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Украинская сторона сообщила, что:

  • предоставила гарантии безопасности для проведения работ по разминированию территорий с четким указанием маршрутов передвижения и определением граничной точки выдвижения в сторону позиций ВСУ;
  • это произошло в рамках работ по оборудованию участка местности для открытия со стороны ОРДЛО контрольного пункта въезда-выезда КПВВ "Золотое".

"Оперативной группой ВСУ был задержан один в/с российских вооруженных формирований: гражданин РФ Косяк Андрей Валентинович, 1978 года рождения. У него было изъято оружие и боеприпасы", – заявили в делегации

Задержанный подозревается правоохранительными органами Украины в совершении в 2010 году тяжкого преступления в соответствии со статьей 115 УК Украины (умышленное убийство).

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Российские наемники блокируют выезд украинцев с оккупированных территорий

Во время пандемии оккупанты закрыли все пункты пропуска через линию разграничения в Луганской области. Оккупанты ввели новые, более жесткие правила, и люди остались фактически в изоляции на оккупированной территории.

Корреспондент "Сегодня" Александр Махов съездил на пункт пропуска и поговорил с людьми, которые живут в псевдореспубликах.

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Игорь должен был ехать к жене в Луганск. Но его не пропустили оккупанты и пришлось вернуться. Все это из-за отсутствия прописки. В этом случае нужно подавать заявление через интернет.

Алина, которая с ребенком пришла из Луганска, подтверждает — надо подавать заявку, чтобы пройти на оккупированную территорию.

"Нужно подавать заявление. Его будут рассматривать и подтверждать или отклонять", — говорит женщина.

Марина этого не знала и не смогла забрать внука.

"Я туда не ездила, на ту территорию. Я туда доехала, мне позвонили, что мама, внука не привезем. Я, конечно, разозлилась и вернулась", — рассказывает Марина.

А вот Ирине повезло и прошла, потому что нужно было в больницу. Женщина ездила на консультацию из Северодонецка.

Оккупанты ввели ограничение на месяц, но водители, которые перевозят людей от пункта пропуска, убеждены: на самом деле — дольше.

Украинские пограничники говорят, что не перекрывают пункты пропуска и готовы пустить всех.

"Показывается документ, который подтверждает прохождение курса или хотя бы одной дозы вакцины, и лицо освобождается от установки мобильного приложения "Вдома", — рассказала пресс-секретарь Луганского пограничного отряда Татьяна Летошко.

Украинцы из оккупации приезжали, в частности, и за лекарствами. Но теперь передвижение фактически заблокировано. Рассматривать заявку на выезд боевики могут несколько недель.

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