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"Разъясняем кaждому": как работают центры обслуживания "Донецких энергетических услуг"

16 июля, 11:52

Специалисты центров обслуживания клиентов готовы консультировать каждого

В июле бытовые клиенты "Донецких энергетических услуг" начали получать счета с плановым платежом. Не всем понятно: обязателен ли он к оплате?

Жительница Мариуполя Наталья обратилась за помощью в центр обслуживания. Беспокоится, что в платежке сумма к оплате больше, чем она фактически потребила электроэнергии.

"Я видела: на обратной стороне счета написано, что клиент сам выбирает, какую сумму в итоге оплачивать. Но решила уточнить у администратора. Специалист также подтвердила, что вносить плановый платеж или нет – это выбор клиента. Теперь, когда узнала о такой возможности, еще подумаю, как оплачивать дальше", – поделилась Наталья.

Специалисты центров обслуживания клиентов готовы консультировать каждого.

"Потребители приходят с вопросами о том, обязательны ли плановые платежи. Мы даем подробную информацию каждому, кто обращается за консультацией", – говорит администратор центра обслуживания клиентов в Мариуполе Кристина Хованская.

Специалисты разъясняют клиентам, что не стоит волноваться и тратить свое время на посещение центра обслуживания после получения платежки. Выбирать новый формат оплаты или нет – решает потребитель. Но это удачное решение для клиентов, которые хотят тратить меньше времени на расчеты и планировать свой бюджет заранее.

"Донецкие энергетические услуги" постоянно создают новые возможности для удобства клиентов. Плановые платежи – это одно из таких направлений", – подытоживает директор компании Александр Северин.

За дополнительной информацией представители СМИ могут обращаться по адресу: PR@dey.com.ua.

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Тег Донбасс, Мариуполь, электроэнергия, платежки

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