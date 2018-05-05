Ремонт Донецкой фильтровальной станции: Россия не дает гарантий безопасности рабочим

Гарантии нужны для ремонта на станции и наблюдателям Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, которые хотят установить пункт недалеко от ДФС

Никаких гарантий безопасности не дает российская сторона в районе Донецкой фильтровальной станции (ДФС), сообщила пресс-секретарь представителя Украины на переговорах и второго президента страны Леонида Кучмы Дарка Олифер.

Накануне эту тему обсуждали на переговорах Трехсторонней контактной группы в Минске. Гарантии нужны для ремонта на станции и наблюдателям Миссии ОБСЕ.

Напомним, ранее Министерство по вопросам временно оккупированных территорий сообщило, что наблюдатели планируют установить пункт возле станции, рабочих которой боевики обстреляли 17 апреля. Тогда пятеро работников получили ранения, а сама ДФС была парализована неделю. Без воды осталась часть временно оккупированного Донецкая и поселения вокруг.

Как сообщалось, 2 мая Объединенные силы на Донбассе заставили боевиков притихнуть – враг бил по ВСУ "всего" 22 раза (в сравнении с прошлой неделей в среднем по 60 обстрелов). В итоге украинские военные дали "ответку" и ранили четверых боевиков.

В свою очередь командующий ООС генерал-лейтенант Сергей Наев пригрозил боевикам на Донбассе за обстрелы позиций ВСУ. Он пообещал суровый отпор провокациям противника, особенно тем, которые связаны с обстрелами мирных населенных пунктов и КПВВ на линии соприкосновения.