Рейд ВСУ под Донецком: украинские военные захватили три миномета, боевики считают потери

Сегодня, 22:05

В районе Марьинки наши позиции обстреливали из 120 мм минометов

Фото: Facebook Генштаб ВСУ
Фото: Facebook Генштаб ВСУ

В ответ на постоянные обстрелы боевиками т.наз. "ДНР" позиций украинских военных под Донецком, бойцы ВСУ провели рейд, в результате которого смогли уничтожить батарею вражеских минометов.

Об этом сообщает пресс-служба штаба Объединенных сил в Facebook.

Это произошло возле контролируемого ВСУ райцентра Марьинка, почти вплотную примыкающего к оккупированному боевиками и российскими военными Донецку с запада.

Как выяснилось, с наступлением темноты боевики постоянно прицельно обстреливали украинских военных из 120 мм минометов, запрещенных Минскими договоренностями. Силовики в ответ предприняли рейд, в результате которого их добычей стали три миномета.

У наших обошлось без потерь, а о потерях в рядах боевиков можно только догадываться.

Сейчас данные образцы вооружения перемещены в район отвода, который четко определен Минскими договоренностям, где будет проведено их дальнейшее изучение, говорится в сообщении.

Напомним, сутками ранее, 15 мая, ВСУ понесли потери на Донбассе, но отомстили боевикам в "двукратном размере". Во время боевых действий один наш защитник погиб, еще двое получили ранения. По данным разведки, потери противника прошлые сутки составили двое погибших и трое раненых.

Напомним, в течение минувших суток 14-15 мая боевики пытались вытеснить ВСУ с позиций, но получили качественную "ответку" и понесли потери.

Донецк, марьинка, ООС
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"Сегодня"

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