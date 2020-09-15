Резников назвал мифом договоренность об инспекции украинских боевых позиций у Шумов

Вице-премьер утверждает, что речь шла о посещении места в "серой зоне"

Информация о том, что должна была состояться инспекция на украинских боевых позициях у Шумов – неправда. Об этом сообщил вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников в эфире программы "Свобода слова" на ICTV, передает "Интерфакс-Украина".

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"Миф о том, что должна была быть инспекция на украинских позициях боевых. Это неправда, даже об этом не было речи", - сказал Резников.

Он уточнил, что речь шла о расследовании в качестве исключения, которое было согласовано со специальным представителем действующего председателя ОБСЕ в Украине и в Трехсторонней контактной группе Хайди Грау.

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"Далее шло обсуждение в качестве исключения, доведения, что доверять выводам СММ ОБСЕ надо, было проговорено с согласованием с госпожой Хайди Грау – она подчеркнула, что это исключение, она провела консультации со своими коллегами – в качестве исключения будет сделано расследование с возможностью на месте прийти в "серую зону" и посмотреть, свежая ли там раскопана траншея или уже старая", – рассказал Резников.

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Он добавил, что говорилось не о посещении боевых позиций украинских Вооруженных сил, а о посещении совместно в режиме СЦКК, в присутствии представителей ОБСЕ места в "серой зоне".

"Ни о какой инспекции боевиками украинских боевых позиций речь не шла, и прошу этот миф не распространять", – подчеркнул Резников.

Напомним, ранее глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук рассказал, что заместитель главы администрации президента РФ Дмитрий Козак требовал провести инспекцию позиций ВСУ в районе поселка Шумы под Горловкой.

Сайт сегодня также сообщал, что инспекция вблизи населенного пункта Шумы может состояться позже.

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