Резников предупредил: Реинтеграция Донбасса – это надолго

По мнению вице-премьера, на возвращение оккупированных территорий Донбасса потребуется 25 лет

Возвращение Украиной полноценного контроля над Донбассом, даже в случае проведения там полноценных выборов, может занять длительное время – около 25 лет.

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Такое мнение выразил вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, сообщает "Главком".

"Украина должна быть готова к тому, что безопасная реинтеграция – это надолго", – предупредил чиновник.

Резников отметил, что даже проведение выборов на Донбассе ситуацию в данный момент не изменит.

"Даже если мы завтра проведем выборы на тех территориях, а это значит, что они будут свободными от оккупационных войск и там не будет незаконных вооруженных формирований, будут развеваться украинские флаги, эта территория еще долго будет оставаться территорией войны. Как с точки зрения минирования, так и в ментальности людей", – подчеркнул он.

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По словам вице-премьера, в ОРДЛО даже некоторые молодые люди скучают по Советскому Союзу, хотя в нем и не жили.

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"Поэтому безопасная реинтеграция займет минимум лет 25. Это одно поколение должно смениться, когда мы с вами сможем сказать, что восстановленный контроль на тех территориях со стороны украинской власти приведет также к преодолению разрушения того раздора в головах, который там есть", – отметил Резников.

Он добавил, что за время войны в оккупированных районах Донбасса "родились дети, которые не знают, что такое свободная Украина, и сегодня уже в школу идут".

"Поэтому это надолго в любом варианте, и мы должны к этому готовиться", – резюмировал вице-премьер.

Как сообщали новости "Сегодня", недавно секретарь Совета национально безопасности и обороны Алексей Данилов заявлял, что выборы на Донбассе сейчас невозможны.

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В свою очередь президент Владимир Зеленский тоже озвучивал свою позицию по выборам на Донбассе. Смотрите его выступление в одном из выпусков программы "Свобода слова Савика Шустера":

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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